致命意外｜27歲女花蓮玩飛行傘疑安全扣鬆脫墮地慘死　男友悲慟：12月底結婚

▲ 台灣一名27歲女子在花蓮玩飛行傘，結果疑似因為安全口鬆脫而墮地死亡。

台灣發生致命意外，一名27歲蕭姓女子在玩飛行傘時，疑似因為安全扣鬆脫，從10米高空墮下，不幸死亡。死者男友指教練起飛前並未仔細檢查裝備，而事後業者拒絕提供當時的GoPro影片，令家屬質疑對方想逃避責任。

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綜合《TVBS》、《聯合新聞網》等台媒報道，蕭女在上周六（18日）與男友及閨密花蓮縣體驗飛行傘，與一名葉姓教練共乘一傘。起飛後不久，教練發現乘客座椅的安全扣鬆脫，因此緊急向下迫降，但還剩下約10米時，蕭女不慎脫離座椅，摔落下方台11線37公里處旁的產業道路，當場失去生命跡象；救護人員到場後將她緊急送院急救，但最終仍宣告不治。

不過死者家屬就認為，意外是教練疏忽所造成。他們提供死者男友在起飛前拍攝的影片，從畫面可見，安全扣在起飛前並未扣上，且垂在一旁，但教練仍帶著死者起飛，在往前跑了幾步離地後，死者身體突然往下滑落，嚇得她不斷在空中踢動雙腳。死者男友的哥哥受訪時直呼：

覺得這個教練很扯，怎麼連最基本的東西都沒有注意到，安全扣環都沒有扣就想要出發。

而目擊全程的死者男友就表示，當時地上的教練發現問題後，立刻用無線電叫葉姓教練迫降，但對方不知為何仍繼續飛行，甚至發現人半掛空中亦沒有做出迫降動作，最終才導致憾事發生。男友哥哥又指，業者在事發後向他們表示沒有任何當時的影片，直到家屬向警方出示男友用手機拍下的影片後，才改口說有影片拍攝紀錄，但仍舊不願意提供死者飛行傘的GoPro影片，令家屬懷疑業者有意逃避責任。

據報，死者與男友原本預計在今年12月底結婚，不料卻在婚禮前1個月天人永隔，男友與家屬至今仍無法接受事實，希望警方能盡快查清事故原因。目前鳳林警分局及縣府教育處已到事故現場調查，並調閱相關影片釐清事發原因。業者就稱有替遊客購買保險，教育處也將調查納保範圍及內容。

花蓮地檢署表示，死者參與飛行傘活動自高處墜落，造成全身多處碰撞並多處骨折死亡，判定為意外。而涉事的葉姓教練經過複訊後，因過失致死罪嫌疑重大，以5萬台幣（約港幣12,000元）保釋，另一名王姓業者則暫時請回。檢察官將盡快依調查報告結果與警方蒐證情形，進行事故認定與釐清。

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責任編輯：羅嘉欣