【性侵遊客】涉賓館性侵酒醉外籍女遊客　海關關員被控強姦還押明年1月再訊

▲ 東區裁判法院。(資料圖片)

報稱海關關員的28歲男子，涉於賓館性侵酒醉外籍女遊客，涉案關員被控1項強姦罪，案件今（20日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至2024年1月15日再訊，以待警方作進一步調查，包括翻查閉路電視片段等，其間被告須還押。

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男被告李建頞（28歲），報稱海關關員，被控1項強姦罪。控罪指，被告於2023年11月17日，在灣仔駱克道香江大樓一時鐘酒店房間內強姦女子X。

被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，以待翻查閉路電視片段、尋找其他證人錄取口供、進行科學鑑證及檢驗被告手機，並反對被告保釋。

辯方不反對押後，另有保釋申請，裁判官聽取陳詞後，拒絕保釋申請，將案押後至2024年1月15日再訊，被告還押懲教看管。

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記者：梁錦麟