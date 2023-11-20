【入稟索償】男院友疑於護養院哽噎後不治　家屬入稟向兩護理員索償

▲ 高等法院。（資料圖片）

男院友於護養院疑獨自進食後不久曾哽噎，其後被發現不省人事送院，留院1個多月後不治。家屬早前已入稟向涉事護養院索償，日前再入稟高院指兩名負責照顧死者的護理員，因疏忽導致死者死亡，要求作出賠償。

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原告為死者曾國寶、鍾潔君（均為譯音）代表自己及其他死者受養人；答辯人為梁佩琼及周小慧。



入稟狀指，兩名答辯人時為博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心護理員，負責照顧及監察死者。原告指死者於2020年10月10日於護養院內發生意外，最終於同年11月21日死亡。原告指兩名答辯人於意外發生時，未有向死者提供適當護理，因兩人疏忽導致死者死亡，遂入稟要求兩名答辯人作出賠償。

資料顯示，原告早前已入稟向該護養院索償，原告當時於入稟狀指出，有護理員將小塊的麵包給予死者後離開，須服食碎餐的死者獨自進食後疑哽噎不省人事，其後被發現送院，留院約一個多月後不治。

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記者：林育慧