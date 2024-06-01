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小一叩門︱油天海泓小一叩門必考生活情境題　校長籲家長：愈谷愈冇用

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撰文： 李盛芝

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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陳淑儀（右二）表示，學校每年會兩次收插班生，十一月收該學年下學期入讀的學生，翌年五月則收下學年度的插班生。（韓可兒攝）

在叩門位減少政策及推行小班教學下，油蔴地天主教小學（海泓道）（下稱油天海泓）校長陳淑儀估計，2024/25學年將會收到約500名學生叩門申請，在預計小一叩門位約20個的情況下，需25人爭奪一學位。她建議，家長應讓子女學習生活解難、多玩英語遊戲，鼓勵他們表達感受，「愈催谷愈冇用」。

2023/24學年起，資助小學每班25人的小一「叩門位」，將由2個變為1個；每班30人的則由3個變為2個，新安排將試行三個學年。位於油尖旺區、屬31校網的油天海泓，升中表現一向超卓，去年近8成學生獲派第一志願學校，是深受家長歡迎的名校。

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陳淑儀校長表示，來年小一將改行5班小班教學，每班25至27人，相比今年將少收約25人，「連同叩門、留班位、大抽獎放棄學位等的學額，明年或有20個小一位留作叩門，而每年我們平均收到500個申請，25人爭一學位的機會率其實與往年相若」。

不少家長為讓子女入讀心儀學校，會為他們操練語文或報讀面試班。陳校長則不建議家長過分催谷，

學校會看重小朋友的禮貌、習慣、品德態度、有否小動作等，他們只有5、6歲，去到陌生的地方面試一定會緊張，點谷都谷唔到。

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學校著重學生生活解難能力

油天海泓小一叩門面試將於明年6月上旬舉行，所有申請人將獲安排面試，首輪面試會以三人小組形式展開，校方會觀察學生兩文三語能力，包括認字、朗讀文章，透過邏輯數理思維遊戲、回答生活情景題等了解學生。

校方將會挑選申請人當中的四成、約180名學生進入第二輪面見，家長及學生須一同參與，校方會介紹學校的發展及教學方針，了解家長的教育理念、生活背景。同時，會觀察學生待人處事、解難、禮貌等方面，亦會問及生活情景題，如有50元會購買什麼食物予長者及當中的原因。

陳校長認為，在叩門前家長可先帶小朋友到學校周圍認識，

平日多與子女玩英語遊戲、唱歌、說故事，鼓勵他們表達感受。

她希望，家長及小朋友抱平常心去面見，不要灌輸「一定要入到」的訊息予子女，讓他們有壓力，面試表現亦會較遜色。

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