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深圳消費丨不再去私院改赴深圳體檢睇牙 退休CEO夫婦：深圳好多好新好靚嘅醫院

休閒消費 14:01 2023/11/20

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每逢周末，北上深圳消費的人流如鯽。(資料圖片)

替我家做清潔的鐘點在周末後來上班，我一看她換了髮型，還染髮兼做highlight，煥然一新，讚她髮型好看。她說：「是在深圳做的，剪髮、染髮、highlight加護髮，總共3000元（人民幣，下同）。」嘩，咪仲貴過我在中環剪髮和染髮，忙答道：「我還以為深圳是主打平靚正。」

向來時髦的她說：「梗係唔係啦，深圳平有平玩，依家貴有貴玩。貴玩嘅地方一啲都唔平，我計俾你睇：我哋一家三口，上星期去深圳住兩晚酒店，起碼一千元，首日吃海底撈六百元，跟住我去金光華整頭髮三千元，接住嗰兩三日食幾餐、買下嘢，帶阿女去shopping，兩大一小玩三日兩夜總共使咗八千元。」我問：「既然一啲都唔平，消費價目同香港差不多，點解還要去呢？」她答：「地方大、種類多、服務又好，例如去一些中上火鍋店，一枱一個服務員侍候煮熟。」即是說，若要花同樣價錢，她也不會留港消費。

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雖然我還未提得起勁去深圳，亦相當熱衷在港消費，但確實認識有不少朋友已流連深圳，而他們亦不是貪平一族。有對退休CEO夫婦朋友，平時出入優質場所，醫院只去養和。但近期他們一得閒就上深圳，除逛商場找美食外，還做體檢和牙科護理。我大感訝異，因為他們平時只去養和。其實，我只是好奇一問為甚麼會上深圳做醫療事項，結果被他們一輪嘴hard sell：「你咪停留喺朱咪咪廣告嗰啲印象啦！依家有好多好新好靚嘅醫院，好多香港人都上去做體檢㗎喇！」還差點想慫恿我同往。

我未為所動，但從身邊認識的人在深圳的消費模式可看出，現時深圳除了一向走開的平價路綫外，還殺多了一條走中高檔的路綫，吸引香港人作中高檔食、玩、醫療、醫美消費，而香港這邊廂是經濟仍未興旺，但香港人的消費卻同時有幾條綫（平、中、中高檔）向深圳流出，這樣長久下去，香港如何翻生？這是香港一個極為迫切的問題，管治團隊真真要戙高床板苦思。

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撰文 : 利嘉敏

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