【魔雪奇緣世界】開園首日大批遊客輪候入場　樂園現採取分流措施

▲ 迪士尼「魔雪奇緣世界」園區今日開幕。(迪士尼社交專頁「大街小報」圖片)

歷時7年設計及興建的迪士尼「魔雪奇緣世界」園區今日（20日）開幕，早上樂園舉行開幕儀式，由迪士尼體驗主席戴明哲及財政司司長陳茂波先後致詞，新園區約上午11時30分正式開放，首數名進入園區粉絲獲得樂園贈送音樂盒紀念品。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「魔雪奇緣世界」是香港迪士尼樂園第8個主題園區，亦是全球首個以迪士尼賣座動畫《魔雪奇緣》（又名《冰雪奇緣》）系列電影及短片為主題的園區。園區未開放時，已有大批市民在園區入口拱廊前輪候入場，當園區正式開放時，一眾粉絲即直奔園區，首數名進入園區粉絲更獲得樂園贈送音樂盒紀念品。

至正午12時許，迪士尼社交專頁「大街小報」指，現時等候進入魔雪奇緣世界人流眾多，樂園目前採取分流措施，適時分段放行遊客進入園區。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜