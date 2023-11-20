【魔雪奇緣世界】開園首日2遊樂設施平均排80分鐘　樂園採取分流措施

▲ 迪士尼「魔雪奇緣世界」園區今日開幕。(迪士尼社交專頁「大街小報」圖片)

歷時7年設計及興建的迪士尼「魔雪奇緣世界」園區今日（20日）開幕，早上樂園舉行開幕儀式，由迪士尼體驗主席戴明哲及財政司司長陳茂波先後致詞，新園區約上午11時30分正式開放，首數名進入園區粉絲獲得樂園贈送音樂盒紀念品。大批粉絲朝聖，2項遊樂設施平均輪候80分鐘，樂園正分段放行遊客進入園區。

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「魔雪奇緣世界」是香港迪士尼樂園第8個主題園區，亦是全球首個以迪士尼賣座動畫《魔雪奇緣》（又名《冰雪奇緣》）系列電影及短片為主題的園區。園區未開放時，已有大批市民在園區入口拱廊前輪候入場，當園區正式開放時，一眾粉絲即直奔園區，首數名進入園區粉絲更獲得樂園贈送音樂盒紀念品。

排首位的市民指，自己是《魔雪奇緣》粉絲，特意園區開放前1小時排隊，希望購買主題系列商品，品嚐園區美食，並對香港擁有全球首個《魔雪奇緣》主題園區感到自豪，計劃每周都入場支持。

樂園應用程式顯示，兩項遊樂設施在日間需要排隊逾1小時以上，當中過山車《雪嶺滑雪橇》更要輪候1.5小時。正午12時許，迪士尼社交專頁「大街小報」指，現時等候進入魔雪奇緣世界人流眾多，樂園目前採取分流措施，適時分段放行遊客進入園區。

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記者：陳麗娜