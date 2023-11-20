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【死因研訊】五旬漢胸口痛入院翌日亡　內科駐院醫生指心電圖須「用人腦」再確認

社會 14:19 2023/11/20

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內科駐院醫生區瑞華出庭作供。（陳曉欣攝）

曾經中風的57歲男子因胸口不適入住屯門醫院，實習醫生疑未能及時診斷出病人患心肌梗塞，病人被安排進行「通波仔」手術前心跳停頓，搶救後不治，死因研訊今（20日）續。內科駐科醫生供稱，他翻查心電圖時發現實習醫生備註為「傾向正常人有機會出現的規律」，他同意電腦讀數有時會過度警報情況，醫生需要「用人腦」再作確認，他診症後則判斷死者有急性心肌梗塞；死因裁判官今午作出裁決。

死者為容國洪，內科駐科醫生區瑞華今供稱，於2021年12月1日替死者診症，他翻查死者心電圖時，發現實習醫生陳心期的備註為「傾向正常人有機會出現的規律」，紀錄顯示陳曾處方止嘔藥。

區供稱，心電圖有ST段上升等3項讀數令他有所警覺，但他同意電腦讀數有時會過度警報情況，醫生需要「用人腦」再作確認。區指當日早上11時許向死者診症，當時死者清醒，表示胸口「陰陰哋痛」，半夜曾嘔吐，區診斷死者有急性心肌梗塞。

區隨後通知心臟科醫生蔡鎮煒，蔡同意為死者安排做「通波仔」手術。惟死者下午1時於等候時心臟停頓須搶救，一度回復心跳後再次停頓，最後在下午2時搶救無效宣告死亡。

死者家屬陳詞時指，死者原被安排入院當晚11時做心電圖檢查，但直至翌日清晨4時許才進行，家屬指5小時的延誤不能接受，醫院人手不足亦不是藉口。家屬亦批評，實習醫生假定心電圖及心臟酵素同時讀取，認為屬人為疏忽。

醫管局代表陳詞指，死者死於急性心肌梗塞，解剖顯示死者早年「通波仔」手術的心臟支架被血塊堵塞，導致心肌梗塞，要求法庭作出死於自然的裁決。死因裁判官將於今午作出裁決。

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記者：陳曉欣

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