提高警覺︱12歲男童訛稱聯絡父母　好心男借出手機遭轉走$4萬存款

▲ 好心男真的好心冇好報！

防人之心不可無，壞男孩竟然利用別人的同情心犯案！近日美國發生一宗冒認身份盜竊案，疑犯疑似是不足12歲的男童，他用不足一分鐘就從Apple Pay轉走了一名27歲好心男5,000美元（約4萬港元），純熟手法令人咋舌，而好心男被取走餘額後感到非常失落，不過最終都獲銀行退回款項。

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綜合外媒報道，事發於今年9月初，來自美國威斯康星州（Wisconsin）米爾瓦基市（Milwaukee）的27歲男子雷廷格（Anyon Rettinger）正在路邊修理車輛，一名看起來不足12歲的男童踩着電動滑板車靠近他，並表示需要幫忙。男童聲稱他一不小心騎得太遠，但住處又比較遠，且身上沒剩多少零用錢，希望雷廷格借手機給他聯絡父母。

雷廷格見男童年紀很小，又急需幫忙，所以就即時借出手機，讓他聯絡家長，男童接過手機後，好心男見到對方疑似打字，似在撰寫訊息給母親。約1分鐘後，男童將手機歸還給雷廷格，然後踩上滑板車離開，好心男查看電話後，發現男童沒有打出電話，原來男童已經成功打開他的Apple Pay電子支付平台，並轉出了5,000美元（約4萬港元）。

後來雷廷格相信男童是先觀察他輸入密碼解鎖手機，才能繞過支付平台的生物認證方式進行轉帳。面對損失，雷廷格傷心表示，

對於一個積蓄不多的27歲年輕人而言，這是一筆巨大的損失。

事後，雷廷格報警並聯繫銀行以取消交易，起初銀行沒有退款，但雷廷格鍥而不捨地提出證據，包括簽帳習慣作證及指出平日消費金額遠遠不足數千美元，故認為銀行系統應該識別出風險，經過幾個月的協商，銀行才退款給雷廷格。

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責任編輯：王明芳