【區選2023】曾國衞：投票日盡量予上班公務員時間投票　正研用何形式向選民表謝意

▲ 曾國衞（前排中間）今日透露，會為公務員提供便利措施。（區綽彥攝）

區議會選舉12月10日舉行，政制及內地事務局局長曾國衞今日透露，會為公務員提供便利措施，包括在上班時，盡量安排時間進行投票，從而提高公務員投票率；正研究用甚麼形式，向投票選民表達謝意，稍後會有具體安排。

立法會今日舉行政制事務委員會政策簡報會會議，多位議員問及區議會選舉安排，選委界尚海龍問及，局方有何措施推動公務員在區選投票。民建聯陳永光問到局方會有何新的宣傳方式。選委界簡慧敏問及，會否考慮在投票後，予紀念卡或紀念章。

曾國衞表示，除了各政策局、部門及首長紛紛拍片，呼籲社會和公務員投票，也會用更多其他方法，做多些便利，包括在選舉日投票的時候，公務員或需要些彈性安排，包括在上班時，盡量予時間進行投票。他續指，正錄播，社會各界名人呼籲投票的宣傳片。

對於會否考慮投票後政府予紀念卡和紀念章，曾國衞指，目前正在積極考慮，否認是利誘，而是希望作心意表達。他解釋，政府很希望表達心意，向市民感謝投出寶貴一票，正在思考甚麼方法或形式，稍後會有具體安排。

鍾麗玲：新的「起底」刑事罪行 截至10月尾共40人被捕

另外，私隱專員鍾麗玲透露，自從私隱條例修訂後，至到今年10月底，就着新的起底刑事罪行，私隱專員公署就着228宗個案展開刑事調查，39次拘捕行動，40人被捕。他指，私隱專員公署向49個網上平台，發出超過1800個停止披露通知，要求他們移除接近27,000個起底訊息，雖然大部份都是海外平台，整體遵從率超95% ，成功移除180個起底頻道，執法方面成績顯著。

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記者：區綽彥