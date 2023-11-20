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【死因研訊】女病人鄧桂思換肝後不治　料明年4.15展開死因研訊

社會 14:55 2023/11/20

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(資料圖片)

聯合醫院2017年發生開漏藥事故，致患有慢性腎病的女病人鄧桂思需兩度換肝，最終同年8月去世。死因庭今（20日）於內庭閉門進行研訊前檢討。據悉死因研訊排期於2024年4月15日展開，預料研訊需時2周，將設陪審團。

據了解，醫管局及聯合醫院被列為利害關係方，死者家屬今亦有到庭應訊。

事發於2017年初，患有慢性腎病的鄧桂思到聯合醫院覆診時，醫生未察覺鄧為乙型肝炎帶病毒者，向其處方高劑量類固醇藥物，但未處方可減低爆發肝炎風險的抗病毒藥。同年4月，鄧因急性肝病入住聯合醫院，並出現急性肝衰竭，轉送瑪麗醫院，需兩度換肝續命，但4個月後終因感染併發症不治。

死因庭原定於2023年2月召開死因研訊，惟2名涉事聯合醫院醫生林治崑及陳小劍，於2023年1月被起訴誤殺罪，死因研訊因而延期。及至8月案件再訊時，律政司決定撤銷控罪。2名醫生於2021年被醫委會裁定專業失德罪成，分別被判除牌5個月及3個月，緩刑執行。

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責任編輯：陳展棋 

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