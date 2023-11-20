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【8.31事件】涉擲傘阻警追捕示威者　精算師認罪判囚5周

社會 16:00 2023/11/20

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九龍城裁判法院。(資料圖片)

2019年8月31日港鐵太子站有示威者破壞站內設施，大批防暴警進入站內執法，當中29歲精算師涉用傘擲向追捕示威者的警員，早前承認1項企圖阻差辦公罪，今（20日）於九龍城裁判法院被判囚5周。裁判官判刑時指，被告向警員投擲雨傘或會使他人仿效，令現場情况升溫，以致警員更難執行職務，社會服務令不足以反映罪行嚴重性。

被告許肇彰（29歲，精算師），早前承認1項企圖阻差辦公罪，指他於或約於2019年8月31日在港鐵太子站月台，企圖故意阻撓3名在正當執行職務的警員。代表律師求情指，早前替被告索取社會服務令報告內容正面，指被告適合被判處社會服務令。

裁判官判刑時指，接納被告是正直優秀的年輕人，惟本案控罪嚴重，即使初犯亦可判處即時判監。裁判官指，案發時不少示威者於太子站聚集，現場亦有為數不少的警員，雙方均有使用武力。被告向警員投擲雨傘或會使他人仿效，令現場情况升溫，以致警員更難執行職務，社會服務令不足以反映罪行嚴重性。

裁判官續指，案中沒有警員受傷，被告亦屬路過現場，並非存心參與示威，遂以9星期監禁作為量刑起點，考慮被告認罪及檢控延誤等因素，判被告入獄5星期。

案情指，2019年8月31日晚上10時起，逾百名示威者在港鐵旺角站外的彌敦道設置路障及縱火，示威者於警方掃盪時逃進旺角站及破壞站內設施。有示威者登上開往太子站的列車，阻礙車門關上以讓更多示威者上車，有車廂乘客不滿並與示威者爭執而遭襲擊。示威者在太子站下車後再破壞車站設施，港鐵於接近11時播放疏散廣播。片段顯示，被告將雨傘擲向3名警員方向。

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記者：梁錦麟

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