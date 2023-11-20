【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統

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學童自殺個案於復課後有上升趨勢。香港精神科醫學院表示，對最近數週接連發生的學生自殺事件深表關切，並向深受喪親之痛的家庭和親友致以最深切的慰問。學院認為現在的情況實屬迫切和嚴重，並呼籲大家同心協力，攜手改善青少年和學生的精神健康。



根據香港賽馬會防止自殺研究中心的數據，香港在過去十年，每 10 萬人中便有12人至14人自殺；而研究更進一步顯示，自殺是青少年死亡的主要原因之一。近月來的一連串學生自殺的報導確實令人不安，並引起公眾對青少年精神健康的嚴重擔憂。

精神科醫學院表示，儘管自殺與精神疾病有著密切的關係，亦必需要在此強調，導致學生精神健康問題以及自殘與自殺的因素實屬是多元性的，當中包括學業相關的壓力、家庭問題、人際衝突、與網絡社交媒體相關的負面影響、網絡欺凌、互聯網上有關自殘行為的負面資訊、個人的適應力及柔韌性、對別人支持的主觀感受以及和可能的自身精神病。



由需要各方持份者同舟共濟的跨界合作，包括教育工作者、家長、青少年、醫療專業人員、社區合作夥伴（例如非政府組織及社工）以及政策制定者等。 香港精神科醫學院促請所有持分者聯手商討及推行多層次以及策略性的介入措施，透過減輕困擾青少年和學生的相關因素和壓力，務求能夠改善他們的精神健康；更希望可以及早辨識自殘和自殺的風險以作及時處理。因此，倡議加強一個全港性的精神健康支援系統，包括：



1. 提高公眾對自殘及自殺行為的警覺性和認識；

2. 研究青少年和學生面對的壓力；

3. 減少對精神疾病、自殘和自殺行為的歧視；

4. 加強對教育工作者、社工和家長關於青少年精神健康的知識和技巧培訓，以協助他們更有效地識別有精神困擾的青少年和學生；

5. 鼓勵有需要人士尋求協助，以及加強宣傳和推廣社區精神健康支援服務；

6. 增加精神科醫護人員的人力及資源，以進一步推動青少年精神病的及時治療。



精神健康應該是全人享有的，而年青人更加是我們明日的棟樑。近期發生的學生自殺個案提醒我們要及時集思廣益，攜手協力，一起去應對這個嚴峻的社會情況，以及進一步捍衛青少年精神健康。

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責任編輯：陳展棋