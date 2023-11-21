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校長專訪︱啟迪課程強化面試技巧邀家長分享報校心得　學之園裝備孩子升讀心儀小學

幼稚園 09:00 2023/11/21

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學之園裝備孩子升讀心儀小學。

創校23年的私立學之園幼稚園（下稱學之園），轄下有8所分校，以雙語教學環境見稱，其畢業生升小表現理想，2022學年有逾8成學生入讀直私小學，因而成為深受家長歡迎的幼稚園。學校採用主題式及方案教學，讓學生主導學習，校方更為學生及家長提供升小支援，助升讀心儀小學。

在2000年創校的學之園，現時有8所分校，分布港九新界，所有學校均採用同一課程及教材。學之園（迎海）張婉雯校長指出，學校恆常採用主題式教學，但亦會有方案教學，例如K3下學期的「環遊世界」主題及每年學校開放日主題，增加培養學生主動學習和探究精神的機會，迎海校學生會自擬主題，老師收集意見後進行全校投票，而今年迎海校就以「趣電遊園」為主題。

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全校投票訂學習主題

張校長表示，從PN至K3會循序漸進地認識「電」相關知識，PN班會認識不同天氣，例如雷電、太陽、下雨、風等自然景象；K1則會分辨生活中需要電和不需要電的物品、明白電的重要性等。

K2會參觀中華電力低碳能源教育中心、認識香港的電力公司，了解電力對社區和人類的重要性；K3學生亦會參觀機電工程署的教育徑，校內亦透過做實驗了解發電原理，認識發電廠，同時了解各種可再生能源，例如太陽能、風力及水力發電等，他們亦跟家長一同設計環保發電作品，打造「迎海小社區」。

最後我們的核心是希望透過電的主題，令小朋友知道節約和珍惜。

校方近年亦提供大自然教育課程，帶K2及K3學生到位於將軍澳的「Farming Habitat」，他們會參與種植、跟小動物接觸、用木頭創建自己的遊樂場等，導師亦會引導探索遊戲，一同認識各種昆蟲和果樹等。

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升小結果理想

學之園的升小結果理想，在2022學年8所分校共776名畢業生，633人入讀直資及私立小學，當中31人入讀聖保羅男女中學附屬小學，而拔萃男書院附屬小學及拔萃女小學則分別有30及26人入讀。

張校長認為，學之園強調雙語教學環境，助學生打好語言基礎，同時培養他們主動學習和追求卓越的精神，讓他們在校內校外都能充分表現自己的能力。

PN班的教學語言為粵語及英語，K1至K3則設有粵英班及普英班，採用雙班主任制。張校長認為，要學好語言，語境相當重要，中文和英文老師會同時在課室授課，學生需以相應語言與老師溝通，表達想法和交流。校方亦鼓勵學生閱讀，堂上小組討論時，老師會鼓勵和引導學生以完整句子作答，助他們提升語言能力。

張校長認為，學之園強調雙語教學環境，助學生打好語言基礎。（越玲瓏攝）

升小面試準備

此外，學之園會為學生提供升小預備，包括為K2及K3學生提供啟迪課程，由K2下學期開始安排學生在星期六回校作學習，每堂約1.5小時，讓小朋友知道小學的面試形式，亦會安排不同分校的老師輪流教授課程，並有不同教材和小組遊戲，強化學生的演說能力。

第二，校方亦會邀請畢業生或K3的家長到校參與分享會，為師弟妹的家長提供報考小學的經驗。張校長表示，家長可以從中了解選報學校、面試策略，以及如何調節小朋友的情緒等，助他們較輕鬆地應對。最後，若家長有需要，校方亦會提供個別支援，例如為家長聯繫已升讀心儀小學的畢業生家長，個別分享經驗。

學之園重視家校合作，張校長指出，家長是學校非常重要的合作伙伴，學校有家校工作小組，每一班都有一位家長代表及14位班主任定期開會，互相交流，家長可向校方提出疑問或建議，共同協作學校活動，校方會積極支援家庭需要。

張校長提及，過去曾有家長提出不知如何處理小朋友的情緒問題，校方其後安排工作坊及講座，令家長增長這方面的知識。張校長希望，在家校同心合作下，讓孩子快樂地學習，奠定穩固基礎，迎接未來的挑戰。

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記者：林愛娜

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