  • 23°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 17:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宣誓】楊何蓓茵︰逾500名非公務員僱員拒簽聲明已離職

政治 16:10 2023/11/20

分享：

分享：

熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

逾500名非公務員僱員拒簽聲明已離職。（黃建輝攝）

政府2021年要求非公務員合約僱員，簽署聲明宣誓擁護《基本法》，效忠特區。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，共535名合約僱員不理會、拒絕簽署或交回宣誓聲明，現已全數離職。

立法會公務員及資助機構員公事務委員會上，楊何蓓茵指，據局方統計，有149名非公務員合約全職僱員，386名非公務員合約兼職僱員。她指，所有相關人員已全部離開政府，部分人因合約接近屆滿，亦有辭職或遭政府終止聘用。

童學園
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

辭職率新高　楊何蓓茵︰與年輕人冀嘗試不同工作有關

另外，上年度有近4000公務員辭職，為過去15年新高。楊何蓓茵表示，公務員流失，與年輕人較希望嘗試不同工作有關，與私人市場情況一致。當中有4成是試用期內辭職。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

多議員關注公務員長期人手不足，令前綫工作量大增，工作壓力愈來愈大，無償超時工作的情況更普遍。楊何蓓茵表示，編制和實際人手有落差是不理想，已大力進行招聘，又指招聘成效受過去3年疫情影響，當局已要求部門，加快招聘流程。她以文書職系為例，過往最快要10個月才發出聘書，現在進行全年招聘，3至4個月已可發出聘書。

立法會勞工界議員周小松關注公務員無償加班的問題，楊何蓓茵指，相信公務員不會介意因緊急情況而短暫加班，局方已要求部門精簡工作程序，亦給予部門彈性聘請非公務員，以解決燃眉之急。

經民聯議員林健鋒提問，既然政府現時差這麼多人，但運作依然正常，編制是否可以減少。楊何蓓茵回應指，當局會檢視科技能代替的職位，並作相關整合。「有增長的地方，我們會補下去。不會再新開職位，如果沒有增長，我們會收回職位。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
12:09 2023/10/30
【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述
17:29 2023/11/05
【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述
【公務員】上年度流失逾萬名公務員　辭職率2.2%雖放緩仍高企
18:13 2023/11/17
【公務員】上年度流失逾萬名公務員　辭職率2.2%雖放緩仍高企

你可能感興趣

【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
12:09 2023/10/30
【公務員】過去5年195名公僕遭免職　局方：絕不姑息違法或違規公務員
【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述
17:29 2023/11/05
【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述
【公務員】上年度流失逾萬名公務員　辭職率2.2%雖放緩仍高企
18:13 2023/11/17
【公務員】上年度流失逾萬名公務員　辭職率2.2%雖放緩仍高企
政治 就業 疫情 楊何蓓茵 經民聯 林健鋒 辭職 立法會 公務員事務局 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
英國研究｜簡單10秒可測死亡風險　1動作做不到死亡率恐增84％
英國研究｜簡單10秒可測死亡風險　1動作做不到死亡率恐增84％
急症室最長等候時間（11月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月20日 時間16:05）