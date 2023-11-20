【宣誓】楊何蓓茵︰逾500名非公務員僱員拒簽聲明已離職

▲ 逾500名非公務員僱員拒簽聲明已離職。（黃建輝攝）

政府2021年要求非公務員合約僱員，簽署聲明宣誓擁護《基本法》，效忠特區。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，共535名合約僱員不理會、拒絕簽署或交回宣誓聲明，現已全數離職。

立法會公務員及資助機構員公事務委員會上，楊何蓓茵指，據局方統計，有149名非公務員合約全職僱員，386名非公務員合約兼職僱員。她指，所有相關人員已全部離開政府，部分人因合約接近屆滿，亦有辭職或遭政府終止聘用。

辭職率新高 楊何蓓茵︰與年輕人冀嘗試不同工作有關

另外，上年度有近4000公務員辭職，為過去15年新高。楊何蓓茵表示，公務員流失，與年輕人較希望嘗試不同工作有關，與私人市場情況一致。當中有4成是試用期內辭職。

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

多議員關注公務員長期人手不足，令前綫工作量大增，工作壓力愈來愈大，無償超時工作的情況更普遍。楊何蓓茵表示，編制和實際人手有落差是不理想，已大力進行招聘，又指招聘成效受過去3年疫情影響，當局已要求部門，加快招聘流程。她以文書職系為例，過往最快要10個月才發出聘書，現在進行全年招聘，3至4個月已可發出聘書。

立法會勞工界議員周小松關注公務員無償加班的問題，楊何蓓茵指，相信公務員不會介意因緊急情況而短暫加班，局方已要求部門精簡工作程序，亦給予部門彈性聘請非公務員，以解決燃眉之急。

經民聯議員林健鋒提問，既然政府現時差這麼多人，但運作依然正常，編制是否可以減少。楊何蓓茵回應指，當局會檢視科技能代替的職位，並作相關整合。「有增長的地方，我們會補下去。不會再新開職位，如果沒有增長，我們會收回職位。」

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記者：趙居逸