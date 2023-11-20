【麥當勞叔叔之家】觀塘家舍投入服務　樓高16層設66客房供病童家庭入住

▲ 毗鄰兒童醫院的觀塘家舍「麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓」正式投入服務。（梁偉榮攝）

香港麥當勞叔叔之家慈善基金今日（20日）宣布，由香港賽馬會慈善信託基金捐款3億9千萬元興建、毗鄰兒童醫院的觀塘家舍「麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓」正式投入服務，為重病兒童家庭提供「臨時家園」，減輕他們舟車勞頓往返醫院的壓力，料每年可提供2.4萬個住宿晚上。

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觀塘家舍佔地逾8,000平方米，樓高16層，共提供66間客房，供患癌、心臟科、腎科或罕見病病童與父母入住約3至5個月，同時可容納260人，料每年可為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上。

其中，家舍5樓共有6間約300平方呎、特別為骨髓移植病童而設、提供開放式廚房和電視的隔離套房，每間可供3人入住；6至15樓則每層設5間約200平方呎的普通房及1間無障礙房，每間可供4人入住，但不設廚房和電視。家舍會按醫生和醫護社工評估及轉介安排病童入住，現已有11個家庭搬入。

至於公共設施主要分佈在2至4樓，包括兩個提供電磁爐、電飯煲和雪櫃等的共用廚房，各家庭會被安排分批使用，且獲分派櫥櫃擺放私人設備；亦有設24部洗衣乾衣機的洗衣房；供家庭祈禱冥想的心靈加油站；以及音樂室、親子圖書室等；尋寶閣更收藏多款由善心人士捐贈的全新玩具，讓病童入住或生日時自選1件作禮物。

另有可用作舉辦各種活動或義工服務的多元化共享空間，讓兒童即使患病，仍可繼續發展興趣和保持社交；新引入的互動投影遊戲系統、玩具鐵路、航空模型及積木等，更能讓兒童寓學於樂；大樓每個角落亦佈置了藝術作品和壁畫，以添色彩。

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麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷指，設計和興建家舍時，參考了不同持份者意見，包括病童家庭、醫護人員、外國家舍等，務求讓家舍更貼合病童家庭需要，又指未來除了持續營運沙田和觀塘家舍，亦會加強派義工到各區醫院支援病童，且透露有意在港島增設麥當勞叔叔之家，「若瑪麗醫院覺得有需要，都有興趣商量，但暫未有實質計劃和時間表。」

香港賽馬會董事黃嘉純稱，僅提供23間客房的沙田麥當勞叔叔之家，在數年前已接近飽和，兒童醫院投入服務後，家舍需求亦越趨迫切，加上研究顯示，留院兒童若有家人陪伴支持，醫療效果更佳、康復更快，相信全新觀塘家舍落成及營運，可為社會帶來莫大裨益。

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記者：梁薾心