  • 23°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 17:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麥當勞叔叔之家】觀塘家舍投入服務　樓高16層設66客房供病童家庭入住

社會 16:20 2023/11/20

分享：

分享：

熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

毗鄰兒童醫院的觀塘家舍「麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓」正式投入服務。（梁偉榮攝）

香港麥當勞叔叔之家慈善基金今日（20日）宣布，由香港賽馬會慈善信託基金捐款3億9千萬元興建、毗鄰兒童醫院的觀塘家舍「麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓」正式投入服務，為重病兒童家庭提供「臨時家園」，減輕他們舟車勞頓往返醫院的壓力，料每年可提供2.4萬個住宿晚上。

點擊圖片放大
+15
+14

觀塘家舍佔地逾8,000平方米，樓高16層，共提供66間客房，供患癌、心臟科、腎科或罕見病病童與父母入住約3至5個月，同時可容納260人，料每年可為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上。

其中，家舍5樓共有6間約300平方呎、特別為骨髓移植病童而設、提供開放式廚房和電視的隔離套房，每間可供3人入住；6至15樓則每層設5間約200平方呎的普通房及1間無障礙房，每間可供4人入住，但不設廚房和電視。家舍會按醫生和醫護社工評估及轉介安排病童入住，現已有11個家庭搬入。

童學園
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

至於公共設施主要分佈在2至4樓，包括兩個提供電磁爐、電飯煲和雪櫃等的共用廚房，各家庭會被安排分批使用，且獲分派櫥櫃擺放私人設備；亦有設24部洗衣乾衣機的洗衣房；供家庭祈禱冥想的心靈加油站；以及音樂室、親子圖書室等；尋寶閣更收藏多款由善心人士捐贈的全新玩具，讓病童入住或生日時自選1件作禮物。

另有可用作舉辦各種活動或義工服務的多元化共享空間，讓兒童即使患病，仍可繼續發展興趣和保持社交；新引入的互動投影遊戲系統、玩具鐵路、航空模型及積木等，更能讓兒童寓學於樂；大樓每個角落亦佈置了藝術作品和壁畫，以添色彩。

點擊圖片放大

麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷指，設計和興建家舍時，參考了不同持份者意見，包括病童家庭、醫護人員、外國家舍等，務求讓家舍更貼合病童家庭需要，又指未來除了持續營運沙田和觀塘家舍，亦會加強派義工到各區醫院支援病童，且透露有意在港島增設麥當勞叔叔之家，「若瑪麗醫院覺得有需要，都有興趣商量，但暫未有實質計劃和時間表。」

香港賽馬會董事黃嘉純稱，僅提供23間客房的沙田麥當勞叔叔之家，在數年前已接近飽和，兒童醫院投入服務後，家舍需求亦越趨迫切，加上研究顯示，留院兒童若有家人陪伴支持，醫療效果更佳、康復更快，相信全新觀塘家舍落成及營運，可為社會帶來莫大裨益。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【死因研訊】女病人鄧桂思換肝後不治　料明年4.15展開死因研訊
今日 14:55
【死因研訊】女病人鄧桂思換肝後不治　料明年4.15展開死因研訊
【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統
今日 16:05
【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統
【宣誓】楊何蓓茵︰逾500名非公務員僱員拒簽聲明已離職
今日 16:10
【宣誓】楊何蓓茵︰逾500名非公務員僱員拒簽聲明已離職

你可能感興趣

【死因研訊】女病人鄧桂思換肝後不治　料明年4.15展開死因研訊
今日 14:55
【死因研訊】女病人鄧桂思換肝後不治　料明年4.15展開死因研訊
【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統
今日 16:05
【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統
【宣誓】楊何蓓茵︰逾500名非公務員僱員拒簽聲明已離職
今日 16:10
【宣誓】楊何蓓茵︰逾500名非公務員僱員拒簽聲明已離職
公立醫院 慈善基金 骨髓移植 壓力 社工 音樂 電視 遊戲 玩具 醫生

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
英國研究｜簡單10秒可測死亡風險　1動作做不到死亡率恐增84％
英國研究｜簡單10秒可測死亡風險　1動作做不到死亡率恐增84％
急症室最長等候時間（11月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月20日 時間16:05）