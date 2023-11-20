小一派位︱2024/25年度小一自行派位　全港116間熱門小學超收情況一覽

▲ 小一自行派位今日放榜。（梁偉榮攝）

2024學年向立及資助小一自行分配學位結果今日（11月20日）公布，家長可向申請小學查詢結果。TOPick翻查全港116間熱門小學網頁公布的結果，有44間出現超收情況，超收人數由1至18人不等，其中以屯門區的順德聯誼總會李金小學及油尖旺區的循道學校世襲生超收人數最多。

根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。教育局早前宣布，本年度有42,277人申請自行分配學位；有21,086人獲派學位，成功比率達49.9%，創近16年新高。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。

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港島區

28間熱門校超收情況：按此連結

中西區11校網只有聖公會聖彼得小學超收10人和般咸道官立小學超收1人外，聖公會呂明才紀念小學更剩餘11個自行派位學額。傳統名校集中地的港島灣仔區12校網，只有軒尼詩道官立小學超收12人，而軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）與其餘熱門學校，如聖公會聖雅各小學、瑪利曼小學都沒有超收。

港島東區16校網，中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）超收7人、聖公會柴灣聖米迦勒小學超收1人，其餘學校超收情況都不算嚴重，而14校網的北角官立小學更有5個剩餘的自行派位學額。

九龍區

47間熱門校超收情況：按此連結

九龍區有多個熱門校網，包括雲集多間傳統名校的九龍城區41校網，不過該校網超收情況並不嚴重，只有拔萃小學超收8人，其餘都沒有超收，嘉諾撒聖家學校更未用盡自行收生名額，實際收生比自行學額少3人。

值得留意的是，近年有不少地區名校超收情況相對顯著，例如九龍城區35校網的黃埔宣道小學，自行收生取錄73人，超收10人；油尖旺區31校網的油蔴地天主教小學（海泓道）、循道學校分別超收16及18人。

觀塘區亦出現超收情況，當中聖公會德田李兆強小學超收15人，路德會聖馬太學校（秀茂坪）和聖公會油塘基顯小學分別超收14及13人，但情況較去年緩和。

新界區

41間熱門校超收情況：按此連結

新界區校網中，以屯門71校網熱門校順德聯誼總會李金小學超收人數最多，有18人，其次是中華基督教會基慧小學（馬灣）超收17人。

而一向較受家長歡迎的沙田區91校網，去年超收29人的浸信會沙田圍呂明才小學，今年超收人數回落至14人，另浸信會呂明才小學及胡素貞博士紀念學校分別都超收13人。

另一個超收較顯著的地區是荃灣62校網，除了中華基督教會基慧小學（馬灣）外，海壩街官立小學、香港浸信會聯會小學亦分別超收14及10人。不過，去年超收12人的荃灣官立小學，今年卻未有用盡學額，實際收生較自行學額少3人。另葵青區65校網的聖公會仁立紀念小學去年超收24人，今年只超收14人。

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責任編輯：林愛娜