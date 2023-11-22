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TOPick診症室︱下體異常出血恐是「宮外孕」　38歲港女誤當月經失調險致命

醫生診症室 13:04 2023/11/22

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下體異常出血恐是「宮外孕」，38歲港女誤當月經失調險致命。

陰道不正常出血要小心！婦產科專科醫生黃潔華接受TOPick訪問，拆解宮外孕的成因及徵兆；更分享案例，提醒女士們勿對此病掉以輕心。

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「宮外孕」成因

黃潔華醫生指出，「宮外孕」指受精卵錯誤地著床在子宮以外的位置，最常發生在輸卵管內，約有95%機率；其他有機會發生的位置包括子宮頸、卵巢，甚至是腹部。成因是由於輸卵管功能異常，可以是先天發育不良或後天疾病導致。任何會影響輸卵管發炎的情況 ，例如盆腔炎、先前流產或者產後感染、盲腸炎、腹膜炎、子宮內膜異位波及輸卵管、曾做過輸卵管手術，都會增加宮外孕風險。另外，有研究顯示，吸食煙草相關物質，會減低輸卵管內纖毛移動，可增加宮外孕風險達3.5倍。

「宮外孕」徵兆

黃潔華醫生表示，宮外孕初期，會和正常懷孕時的症狀一樣，像是月經不來、想嘔、易疲倦；另外常見有不正常的陰道出血，若病人已知自己懷孕，就容易與「作小產」混淆。也有不少病人因誤以為月經失調而求診，反而忽略可能是懷孕的情況。

黃醫生藉此分享案例，表示曾有一名38歲病人，月經週期向來不準，又有下體不正常出血情況，但她一直不相信自己有懷孕，並堅拒驗孕，就當作自己是月經失調來求醫。醫生為她做超聲波檢查，發現她的卵巢旁邊位置有腫塊，高度懷疑她可能是「宮外孕」。再三勸諭下，患者才肯驗孕，並確診「宮外孕」。黃醫生坦言：

如果她沒有及時發現這個情況，直至宮外孕破裂，就會有性命危險。

至於更嚴重的後果，醫生表示，隨着宮外孕越來越大，會令輸卵管壁破裂，可引致內出血。腹腔內出血積聚的血液刺激腸胃蠕動，少量血液會導致腹痛、腸胃不適、腹瀉等類似腸胃炎症狀；而大量的出血會導致突發性腹部劇痛，病人會出現心跳加快、暈眩，甚至休克的情況。嚴重的宮外孕可引起輸卵管破裂出血，危害懷孕女士的性命。

宮外孕的診斷及治療

首先，醫生會透過驗孕結果斷定患者懷孕情況 ，然後進行超聲波檢查。若已經見到子宮内有孕囊，就已經排除是宮外孕的情況。早期的宮外孕未必可以立刻發現，只有少部份情況是卵巢旁邊見到腫塊，直接診斷宮外孕。大多數情況下，還要配合血液檢驗Hcg，假如數值達約1500，仍未見到子宮内有孕囊，就有很大機會是宮外孕。而腹腔鏡則是診斷子宮外孕的黃金標準，具有診斷及治療的價值。特殊狀況下，醫生會為患者做刮宮，來判斷是否有宮外孕的可能性。 

當確診宮外孕後，處理方法將因應情況決定。例如根除性的輸卵管切除術（Salpingectomy）或保留性手術切除的輸卵管造口術（Salpingostomy）：

宮外孕不是一個正常的懷孕，所以一定要終止。但因為懷孕的地方不在子宮內，並非一般的人流手術可以處理，醫生會根據病人個別情況，考慮治療方法。

藥物治療方面，一般會使用化療藥物(Methotrexate)：甲氨蝶呤（Methotrexate），主要用以遏止宮外妊娠生長。若病人的子宮外孕胚胎大小小於3.5厘米、β-hCG血清值小於5000mIU/mL，且沒有肝腎功能異常等化療藥物的絕對禁忌症，約有90%患者使用藥物治療方式能達到效果。但用藥後病人仍要抽血作密切監察追蹤，確認懷孕指數理想，下降直到正常。

至於發生過宮外孕的女性，日後還能否再次正常懷孕？黃醫生表示，即使曾接受輸卵管切除術，只要接受適當的治療，亦可以再次懷孕生育。不過，建議患者在接受藥物治療後至少3個月，方可再次懷孕，以免藥物對胎兒有負面影響。但再次懷孕的宮外孕復發機率仍大概有10%：

經歷過第一次宮外孕、希望再懷孕的女性，有60至70%都可以正常在子宮內懷孕；復發的機會看殘餘的輸卵管情形，及治療時骨盆腔其他的情況。

預防手段

黃醫生坦言，宮外孕沒有任何方法能100%預防，但由於其中一個誘因為「輸卵管發炎」，因此，可透過較安全性行為，如減少性伴侶數目、用安全套等，減少輸卵管發炎機會。

另外，婦女在確定懷孕後，最好盡早展開產前檢查，確定懷孕位置。沒有懷孕的女性，亦要養成記得自己月經時間的習慣。若出現下身異常流血，或下腹部出現不明原因的隱痛或酸脹，應提高警惕，儘快驗孕和求診。

婦產科專科黃潔華醫生。（越玲瓏攝）

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記者：張沛

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