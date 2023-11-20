【死因研訊】五旬漢胸口痛入院翌日亡　死因裁判官裁定死於自然

▲ 死因庭今裁定死者死於自然。資料圖片

曾經中風的57歲男子因胸口不適入住屯門醫院，實習醫生疑未能及時診斷出病人患心肌梗塞，病人被安排進行「通波仔」手術前心跳停頓，搶救後不治。經過3日死因研訊，死因裁判官今（20日）裁定死者死於自然，並建議醫管局培訓操作心電圖儀器的人員閱讀心電圖，發現有不尋常時應及時通知醫生。

死者容國洪，於2021年11月30日晚因左腳抽筋及胸口痛入住屯門醫院，心電圖一度出現異常讀數，院方於12月1日安排為死者進行「通波仔」手術，惟死者未及進行手術便心跳停頓，搶救無效死亡，終年57歲。

死因裁判官林希維今午裁決時指，根據法醫及專家證人證供，裁定死者死於急性心肌梗塞，屬死於自然。

裁判官作出建議時指，死者原獲醫生安排在入院當晚11時進行心電圖檢測，但死者最終在翌日凌晨4時許才進行。對於醫管局一方指死者要進行大腦掃描，裁判官指掃描只需約1小時，故不接納解釋。裁判官建議，護士及輔助醫療人員必須嚴格執行醫生的指示，按時替病人進行檢測，若未能按時檢測則必須通知病人的主診醫生或當值醫生。

裁判官續指，事件中實習醫生陳心期沒留意驗血報告及心電圖的檢測時間，為免有檢測沒有同時進行而誤導了醫生，裁判官建議若醫生認為某檢測必須與另一檢測同時進行時，他必須在作出檢測要求的記錄上清楚列明。

至於死者在凌晨4時許進行的心電圖檢測，於早上6時才被醫生看到，裁判官建議醫管局應提供訓練給所有有機會操作心電圖儀器的輔助醫療人員，確保他們懂得閱讀心電圖的基本原理，並要求他們在發現有不尋常情況時，立即通知當值醫護或實習醫生和主診醫生跟進。

裁判官續指，專家證人指死者的情況屬「非典型」，建議若醫生閱讀病人的心電圖、血液報告或問診後，發現病人僅有1項符合心肌梗塞的症狀出現時，便應安排病人在3小時後再作上述檢測。

裁判官最後指，相信研訊可令家屬更了解死者入院後發生的事，距離真相近了一大步，並向家屬致以深切慰問。

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記者：陳曉欣