【青少年抑鬱症】患上抑鬱症要懂得求助 運動及冥想有助康復進度

我感到非常疲倦，我什麼事情都沒有動力去做，我什麼人都不想見，我感到好無助、心靈空虛，沒有人可以幫到我！

以上是一位患了青少年抑鬱症中學生的獨白！當一個人患了抑鬱症，他們會感到非常徬徨無助，如果發生在青少年身上，他們也有相同的驚惶失措感覺，實際上我們是有很多方法去戰勝抑鬱。

患上抑鬱症先要學識求助

首先青少年要明白即使患了抑鬱症，不等於你做錯了一些事情，第一樣需要做的事就是求助，將你的情況告訴給一位你可以相信的的成年人，他可能是你的父母，也可以是老師或社工，也可以是醫護人員或專業的治療師。假如你身邊暫時沒有這些可以倚靠和信任的成年人，你也不要氣餒，因為你也可以聯絡不同的求助熱線，他們也能幫助你。假如你的抑鬱症出現了自殺念頭的警號，你就更加需要盡快求助和找人傾訴。

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和別人分享自己的感受不是一件容易的事，但要明白即使出現抑鬱情緒也不等於你是一位弱者，分享你的感受才可以讓身邊的人給予你愛和關心。另外抑鬱症很容易令青少年選擇孤立自己，因此令一種戰勝抑鬱的方法就是與你身邊的好朋友和同學聯繫在一起，他們除了能讓你變得積極，還可以給予你一點安全感。當然如果有能力去參加義務工作當然更好，它除了可以讓你和世界聯繫，還可以從過程中獲得喜悅的感覺，因為施比受更有福，助人為快樂之本。

運動可令症患者恢復動力

健康的生活習慣也是防禦抑鬱的好辦法，不同的運動例如跑步、踏單車、游水、跳舞和各種球類運動等等，它們也能令身體釋放物質安多芬（Endorphin)，它能令心情變得輕鬆愉快，此外運動也可以令抑鬱症患者恢復動力和能量。適量的運動也能幫助睡眠，要知道充足的睡眠和作息定時也是非常重要，在情緒低落時，切記不要選擇飲酒或濫用藥物這些不良嗜好，因為它們只會令你捲入負面情緒的惡性漩渦。

最後很多時抑鬱症是源於壓力，所以青少年應該採納不同的方法去解決當前的問題（Problem Solving Technique)，畢竟方法總比問題多。個人層面方面，假如壓力暫時不能解決，我們也可以進行一些靜觀（正念）(Mindfulness) 練習，例如靜觀呼吸或冥想去放鬆自己，幫助自己減壓。悲觀和樂觀只是一念之差，我們任何時候都可以選擇快樂，今天看似是的絆腳石，將來或許發現它其實是成功的踏腳石！

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