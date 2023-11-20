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萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」

娛樂 17:31 2023/11/20

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熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

視后李佳芯於TVB內地版視頻遭打格。

TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》昨晚（11月19日）假將軍澳電視城舉行，TVB內地官方平台設有直播直擊盛事。有網民留意到一直被指遭內地封殺的視后李佳芯，再次遭打格被「消失」。

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連續兩年「被消失」

去年舉行的《萬千星輝賀台慶2022》，TVB官方微博直擊現場情況，到李佳芯與陳展鵬亮相時，直播突然中斷，並插播劇集宣傳片段。

當時已有不少網民議論紛紛，搜尋「李佳芯」結果更顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」，「李佳芯」疑成為敏感字眼，令人揣測被內地封殺。

而今年的《萬千星輝賀台慶2023》，TVB官方微博分享多張藝員照片及影片，只在大合照中見到李佳芯的身影，以及表演嘉賓陳慧嫻獻唱《回家》及《跳舞街》時，李佳芯被影到近鏡時被打格，堂堂視后卻「被消失」於官方平台。

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內地網民：滾出中國

一向敢言的李佳芯，於2019年6月在個人微博抒發對香港當時社會感受遭網民圍攻，不過她未有因此畏懼收聲，曾表示會繼續於其社交平台抒發情感。

不過有網民因不滿而在其微博留言攻擊她，更建議支付寶不再起用她作香港代言人。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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