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【詐騙網站】支付寶HK有釣魚詐騙電郵　用戶要留神賬戶或遭盜用

社會 16:53 2023/11/20

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支付寶HK遭偽冒釣魚電郵詐騙。（資料圖片）

AlipayHK今（20日）發聲明，市面出現冒充AlipayHK名義的釣魚電郵詐騙。如用戶收到可疑訊息或懷疑賬戶被盜用，可前往AlipayHK官網即時凍結賬戶，並向警方舉報。

AlipayHK發現近期的虛假電郵之内容。

AlipayHK提醒市民，切勿點擊任何可疑手機短訊或電郵或其他可疑網站的連結，或向可疑第三方提供個人資料。

AlipayHK絕不會主動透過手機短訊或電郵等方式，提供任何連結，要求用戶提供任何敏感的資料，例如要求用戶登入或驗證AlipayHK賬戶或重置賬戶密碼等。

如用戶收到可疑訊息或懷疑賬戶被盜用，可前往AlipayHK官網尋求協助或即時凍結賬戶功能，並向警方尋求協助和舉報該訊息。

童學園
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

AlipayHK將全力協助警方調查，儘量減少用戶損失。AlipayHK已採取多項措施加強防範，以儘可能避免用戶財產損失，並將不斷提升防範措施和持續加強對市民的防騙教育。

金管局也呼籲市民提高警覺，也確認AlipayHK已向金管局匯報事件。
　　 
涉及偽冒電郵及欺詐網站如下：

  • Α|ⅰрауНΚ <contact@soldbymsi[.]com>
  • <contact@showoierstore[.]com>
  • https://soldbymsi[.]com/
  • https://r20.rs6[.]net/tn[.]jsp?f=001efsSvOHsuuR0_TBDycj4wAk-MBCEbOQwl45qaxFHIV-4_JekXaryv_YfTQT1Mb-G6qOhPCHljqSpriyOu10NfV-4CWDExmp3x6V0bJekiTiCItw87xNnHwCzEMPv5_ZE1RkOk1ZpzmF7thOkIM8l13YaWjQAhC3q&c=t7VstSvUOg7aL-5XQadWiRXFKYJcaFcpjsiZ-T-1s2jUqWlOuQ-m8g==&ch=hOEvYAwlBiboOZY2W69fBz3B8vy8omQk8CXQ-7sonWtNk7al1tRXgA==

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責任編輯：吳卓峰

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