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情緒病丨陸永老婆患焦慮症受失眠煎熬多年　Reina服血清素：多嘢煩瞓唔到覺

娛樂 17:47 2023/11/20

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陸永太太自揭患上焦慮症！

陸永跟太太陳莉娜（Reina）於2011年奉女成婚，育有大女陸一穎（Hannah）與陸一心（Sim Sim），家住複式大屋，生活相當寫意，在外界眼裡是幸福人妻。

幸福家庭丨陸永太太受大女小學作文感動　Reina激動落淚成女兒笑柄

食安眠藥引致夢遊?

不過陳莉娜日前於IG做直播時，除談及兩位寶貝女外，更自揭受失眠煎熬多年，長期靠食安眠藥才能入睡，Reina解釋長期食安眠藥的副作用是經常「夢遊」。

她說：「夢遊的時候我知道自己做甚麼，不過翌日起身就『斷片』，忘記自己做過甚麼，而我夢遊大多數做的事是吃東西。」

陸永太太陳莉娜日前開直播！

網友均留言勸她別依靠藥物，要學習放開，Reina說：「我不吃安眠藥睡不到，有很多煩惱，所以睡不著。」

Reina坦言擔憂很多事情，包括女兒的考試成績，她說：「我又擔心傭人懂不懂煮午餐，總之甚麼也想一大輪。」

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【夫婦放閃】陸永訂「一支花」生日蛋糕冧靚老婆　為妻慶生騎劫朋友結婚紀念派對

醫生建議改吃血清素

於是Reina向醫生求診，她被診斷患上焦慮症，因而影響睡眠，她透露曾嘗試戒食安眠藥。

Reina說：「人很累可惜睡不到，40多個小時都睡不著，但整個人又很亢奮。合上眼睛腦袋就不斷轉，所以之後都要食！但近日已開始戒，醫生說我食得太多年安眠藥，所以要我改服血清素。」

不過服血清素後，Reina身型變得又肥又腫，即使減吃亦未能令磅數下滑，席間一位醫生好友勸她別亂服藥，該醫生說：「丈夫才是低潮陪伴你的人。」

外貌標緻的Reina星味濃，網民大讚她是索人妻，而陸永亦很疼惜老婆，不過Reina父母早年離異，她跟父親關係疏離。

曾從事裝修工程的陳爸爸早年欠下大堆「街數」，陸永除借錢給外父還債外，有人更上門向Reina追數，晚晚都失眠。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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