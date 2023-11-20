【加價】房委會停車場元旦起加價　私家車有蓋泊位月租達$3,150

▲ 房委會停車場明年調整收費。（資料圖片）

房委會轄下停車場約3.4萬個泊位，明年元旦起加價，其中私家車有蓋泊車位月租加約120元，加價後月租高達3,150元。時租方面，所有地區私家車泊位屆時也加1元。

房委會商業樓宇小組今日（20日）通過由明年1月1日起，輕微上調轄下停車場收費。私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位的月租收費分別上調120元及140元。大型巴士露天及有蓋泊車位月租收費分別上調160元及180元。電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調30元及40元。

房委會發言人說，據市場研究顯示，同類停車場月租普遍上升，而房委會各類泊車位的現行月租收費，普遍處於同類停車場收費範圍內較低水平。為使房委會的停車場收費貼近市場收費水平，並確保房委會財政穩健，商業樓宇小組通過明年輕微上調轄下各類泊位的月租收費。

時租收費方面，所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊位，元旦起時租上調1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調5元及10元。

房委會稱，為配合政府把電動車輛充電服務市場化的措施，會留意政府在轄下停車場徵收電動車輛充電費的最新安排，並考慮適時於轄下時租泊位徵收電動車輛充電費。

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責任編輯：吳卓峰