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COLLAR對頒獎禮獎項抱平常心　Dear Jane成員Jackal新婚接受祝福

娛樂 17:28 2023/11/20

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COLLAR

《博愛SO ME SHOW MUSIC》在西九竹翠公園圓滿結束，第二晚演出陣容強勁，包括Dear Jane、梁釗峰、COLLAR、麗英、DJ King、Tonick等。

COLLAR現身時全場歡呼，眾成員亦落力獻唱，揚言想舉行戶外演唱會：「我地啲Fans好好，幫埋博愛啲主席『應援』，同埋好早嚟排隊，真係好多謝佢地！呢排亞Gao好辛苦，忙住拍劇都要搵時間練舞，時間同『咩線』一樣，都係要擠出嚟！」

年尾頒獎禮臨近，COLLAR表示以平常心應對，Marf更自爆「冇登記」未有投票給自己。

到釗峰出場，他一連獻唱數首金曲，樂迷聽得如痴如醉：「我都想再搞戶外騷，因為成個歌單都唔同，要儲吓快歌先得！」

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釗峰一連獻唱數首金曲。

麗英想請Taylor Swift做嘉賓

同場的麗英將舉行個人演唱會，笑言想請Taylor Swift做嘉賓：「我DM過Taylor Swift想同佢合作，而小薯茄啲同事就諗吓先比佢地上台，其實都想請尹光做嘉賓，不過太遲啦，因為佢依家紅咗，睇吓下年Part 2有冇機會。

此外，當昤晚更安排8歲的Hinson與ToNick合奏「時間的初衷」，小小年紀顯出功架，贏得台下熱烈掌聲。

活潑的麗英。

Dear Jane成員Jackal結婚

壓軸出場的Dear Jane成為焦點，成員Jackal剛宣布成為人夫，開心接受大家祝福：「由求婚到結婚大概半年左右，都唔係刻意低調，請咗啲密友參加婚禮。社交平台張相因為個背脊好靚，Share個背比大家睇。」

而Howie笑言冇為Jackal婚禮「賣力」，為好友送上祝福：「因為佢好低調唔會搞太多嘢，所以出席同默默祝福就夠。（快啲結婚做『人夫組合』？）結婚Feel到就Feel到，為自己而結嘛，咁先最浪漫。」

Tim搞笑話已分享「造人」心得，揚言拍片教路，佢亦表示有留意尹光走勢強勁，希望對方得獎：「我地冇投票啊，留翻比大家投比我地啦！」

Dear Jane

撰文 : TOPick柴犬出動

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