生命可貴︱女遊客高鐵驚見少女寫遺書　危急下寫信鼓勵盼打消輕生念頭

▲ 一名內地女遊客在高鐵，發現坐在旁邊的少女正在寫遺書，她立刻用紙筆寫鼓勵信，希望她打消自殺的念頭。（iStock圖片）

香港青少年自殺事件偶有發生，不少人在學業或生活上遇到難題，一念之差就會做傻事，但如果及時獲得開解，分分鐘改變輕生決定。一名內地女遊客在高鐵，發現坐在旁邊的少女正在寫遺書，她情急下找出紙筆，希望以自身的經歷鼓勵少女，讓她打消自殺的念頭。

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一名內地女子在小紅書分享一個難忘的經歷，她與男友來港旅行後，坐高鐵班次G5164返家，期間見旁邊的少女用電腦疑似給媽媽寫訊息，女子好奇偷看，竟發現少女寫下一句︰「對這個世界沒甚麼留戀」。

過來人寫下鼓勵的信

女子情急下生智，用手機短訊告知男友，男友着她暗中通知車上的服務員，女子因沒看懂男友的意思，她急急離開座位找服務員借筆，又拿出之前買東西的一張收據，用自身的經歷寫下鼓勵的說話，因為女子自己曾受抑鬱症困擾，她希望用自身的經歷，勸對方重新振作，阻止少女輕生之念：

聽到你一直在哭，可能你對這個世界沒有依戀了，但是我想說，真的不要輕易放棄，再給自己一點時間吧！哪怕是為了媽媽！幾個月前，我也是抑鬱成人，想不明白活著的意義。幸好，我慢慢好了起來！我媽媽的病也有了好的進展，請相信我！除了自己親人的生命和健康，沒甚麼大不了的！人，好不容易來一趟世界，世界多奇妙啊！總會有值得你去發現的美好！加油！會好的！」

網民讚女人具同理心

女子緊盯着少女的動靜，怕她突然下車，幸好她們在同一車站下車，她馬上走向少女，把信遞給她，見少女樣子愕然，她解釋︰「我是坐你隔壁的，這個給你。」說罷便與男友離開。女子最後說希望少女看了信後能打消自殺的念頭，更指自己曾患上抑鬱，但現在看開了，之前她都是這樣自我鼓勵，再從新振作，現在終於好了。

網民看了帖文後十分感動，留言表示︰「希望這樣能拉她一把」、「你塞給妹子的紙條可能就是讓她留戀人間的那道光」，更大讚女子有同埋心︰「好人一生平安」。

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責任編輯：王明芳