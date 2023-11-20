【華學佳逝世】終院非常任法官華學佳逝世　李家超讚其對司法機構貢獻大

▲ 終院非常任法官華學佳逝世。（資料圖片）

終審法院非常任法官華學佳勳爵逝世，特首李家超表示哀悼，並代表特區政府，向他的家人致以深切慰問。

李家超表示，華學佳在法律界地位崇高。他自2009年起出任香港終審法院非常任法官，多年來就多個法律範疇撰寫具權威性的判案書，對司法機構作出很大貢獻。他於2019年獲頒授金紫荊星章。

終審法院網站資料顯示，華學佳於1938年在英國出生。他於1959年在劍橋大學三一學院畢業，取得文學士學位，其後更獲該學院頒授名譽院士榮銜。他於1960年在英國林肯律師學院取得大律師資格，並於1982年獲委任為御用大律師。於2010年，他擔任林肯律師學院司庫一職。

華學佳於1994年獲委任為英國高等法院大法官法庭法官，後更分別於1997年、2002年及2009年獲委任為上訴法院常任法官、上訴法院常任高級法官及英國最高法院法官。

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記者：趙居逸