第一屆（大灣區）香港學校教育展12月15日開鑼  設即場收生面試 主辦方估計逾3萬內地、本地家長參加 

全港首屆（大灣區）香港學校教育展將於12月15至17日舉行，過120間學校於亞洲國際博覽館5號館展覽，為歷來全港最大型的學校展覽。承辦機構、STEM PLUS創辦人劉靖瑋表示（大灣區）香港學校展是難得機會讓本地、國內及海外學生和家長了解香港優質教育，齊心地建設教育強國。

「第一屆（大灣區）香港學校教育展」由香港直接資助學校議會、香港資助小學校長會、香港津貼中學議會及津貼小學議會聯合主辦。直資學校議會主席陳狄安表示，大灣區內有超過20萬名港藉兒童正在求學階段，不少家長希望了解香港學校，但無正式途徑，「好多透過中介，但質素參差不齊」，舉辦展覽希望提供準確及完整資訊給家長。陳狄安強調展覽歡迎本地及外國家長參加，升學方式、收生要求、面試程序等適合所有家長，打破地域的資訊差、時間差。他強調收生只會考慮學校是否達到標準，不會因應學生來源地而限制。

香港津貼中學議會主席李伊瑩表示，內地學生品德不俗，但需加強語言能力，特別英語，如高才通家長有意子女來港升學，盡早籌備及規劃有助學生適應。津貼小學議會處理主席蘇炳輝表示展覽涵蓋不同類別、地區的學校，相信能幫到不同年齡的學生，學生無限制於入讀小一或中一，不同年級學生亦能受助。香港資助小學校長會鍾麗金表示香港學校質素、師資優良，過往深受不同國籍家長及學生熱愛。

根據政府資料2022年年中，大約52萬香港居民通常逗留在廣東省，其中17萬名港人為0至14歲、5萬3千人為15至24歲。根據政府資料，高才通計劃已批近11.4萬申請，4.7萬名未成年的受養子女，正在求學階段。劉靖瑋補充過去數月曾於內地進行獨立第三方調查，80%受訪者表示未來五年將計劃前往香港讀書或安排子女到港升學，唯目前缺乏平台提供正確及準確資訊給家長了解香港學校。

劉靖瑋表示，目前家長可透過官方合作平台免費索取入場券，估計超過3萬人次人場參觀，現場設立多個展區，包括即場收生、即場面試環節。為了增加大灣區家長對香港教育制度及各校特色，三日的展覽更邀請星級校長、升學專家演講，剖析內地家庭來港升學難題及香港教育優勢。劉靖瑋補充，香港教育國際知名，本港多間大學在國際排名名列前茅，反映本港學前、基礎教育實力紥實，香港中學文憑試獲內地及國際認可，銜接不同大學，學生升學前景更為廣闊。

▲ 第一屆（大灣區）香港教育展將在十二月十五至十七日舉行，合作伙伴 STEM PLUS創辦人劉靖瑋（右）表示超過100間學校參加。（左起：直資議會主席陳狄安、香港津貼中學議會主席李伊瑩、 STEM PLUS劉靖瑋）

現有免費50張展會門票送出，係以下link申請👇

https://forms.gle/tjM7jyVUcarp3PUz9

⏰12月15-17日

🌍亞洲國際博覽館

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大灣區香港學校教育展

https://www.schoolexpo.hk/

主辦單位：香港直接資助學校議會、香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港資助小學校長會

承辦單位：STEM PLUS LIMITED

(特約)