【香肉騙案】設專頁賣狗肉實誘人裝毒App　警收11宗同類求助涉136萬損失

▲ 警方交待案件。(香港警察 facebook)

網店懷疑出售「香肉」（即狗肉）案，警方揭發是騙局，實情是騙徒是藉此詐騙顧客下載有毒應用程式，盜取銀行戶口等個人資料，再轉走存款，已接獲至少11宗同類騙案，涉款逾136萬元。警方表示，暫時未發現涉及狗肉的交易，網絡安全及科技罪案調查科正在調查，暫時無人被捕。

網罪科署理警司葉卓譽表示，有關賣狗肉案件中，2個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的社交專頁刊登廣告聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。騙徒會傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android毒App，供市民「訂貨」之用，實為利用毒App取得市民的手機操作權限，再誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後便登入銀行其戶口轉走存款。

如市民使用Android以外的手機，由於未能安裝毒app，騙徒則會要求顧客透過「轉數快」向一家繳付30元訂金，到一間動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡。不過，警方至今未接獲因涉嫌買賣狗肉而導致損失的報案。相關動物保護組織則已向警方報案，澄清與上述社交專頁無關。

據警方調查，同類以惡意手機App盜取銀行款項的手法早在今年9月出現，騙徒在社交平台設立多個專頁或帳戶，訛稱低廣各種服務或商品，騙徒會向事主發送一個APK檔案或一條連結，要求事主下載及安裝毒App「落單」。由於相關毒App於安裝時已要求事主給予完全控制權，故騙徒可在背後取得事主輸入的所有資料，亦能遠程控制事主手機，並會利用這些資料通過遠程控制事主手機，或通過瀏覽器登錄事主的銀行帳戶，並轉移資金。

自今年9月中旬至昨日（19日）為止，警方已接獲11宗報案，當中9宗的事主有損失，損失金額介乎9,000元至41.5萬元，總損失金額超過136萬元。警方網絡安全及科技罪案調查科正在調查，暫時無人被捕。

其中損失最大的一宗案件發生在本月初，涉及買賣即食麵。60多歲男事主在facebook見到即食麵廣告，覺得貨品價錢相宜，遂透過WhatsApp接觸賣家（即騙徒），對方向他發送一個與本地一個外賣平台同名的手機App，事主安裝程式後，按騙徒指示在程式內登入網上銀行戶口，嘗試轉帳25元予騙徒。惟事主於同日及翌日發現戶口內41.5萬元被轉到另一本地銀行戶口，於是報警。

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