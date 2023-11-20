  • 22°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 19:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香肉騙案】設專頁賣狗肉實誘人裝毒App　警收11宗同類求助涉136萬損失

社會 19:06 2023/11/20

分享：

分享：

熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

警方交待案件。(香港警察 facebook)

網店懷疑出售「香肉」（即狗肉）案，警方揭發是騙局，實情是騙徒是藉此詐騙顧客下載有毒應用程式，盜取銀行戶口等個人資料，再轉走存款，已接獲至少11宗同類騙案，涉款逾136萬元。警方表示，暫時未發現涉及狗肉的交易，網絡安全及科技罪案調查科正在調查，暫時無人被捕。

網罪科署理警司葉卓譽表示，有關賣狗肉案件中，2個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的社交專頁刊登廣告聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。騙徒會傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android毒App，供市民「訂貨」之用，實為利用毒App取得市民的手機操作權限，再誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後便登入銀行其戶口轉走存款。

如市民使用Android以外的手機，由於未能安裝毒app，騙徒則會要求顧客透過「轉數快」向一家繳付30元訂金，到一間動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡。不過，警方至今未接獲因涉嫌買賣狗肉而導致損失的報案。相關動物保護組織則已向警方報案，澄清與上述社交專頁無關。

據警方調查，同類以惡意手機App盜取銀行款項的手法早在今年9月出現，騙徒在社交平台設立多個專頁或帳戶，訛稱低廣各種服務或商品，騙徒會向事主發送一個APK檔案或一條連結，要求事主下載及安裝毒App「落單」。由於相關毒App於安裝時已要求事主給予完全控制權，故騙徒可在背後取得事主輸入的所有資料，亦能遠程控制事主手機，並會利用這些資料通過遠程控制事主手機，或通過瀏覽器登錄事主的銀行帳戶，並轉移資金。

自今年9月中旬至昨日（19日）為止，警方已接獲11宗報案，當中9宗的事主有損失，損失金額介乎9,000元至41.5萬元，總損失金額超過136萬元。警方網絡安全及科技罪案調查科正在調查，暫時無人被捕。

其中損失最大的一宗案件發生在本月初，涉及買賣即食麵。60多歲男事主在facebook見到即食麵廣告，覺得貨品價錢相宜，遂透過WhatsApp接觸賣家（即騙徒），對方向他發送一個與本地一個外賣平台同名的手機App，事主安裝程式後，按騙徒指示在程式內登入網上銀行戶口，嘗試轉帳25元予騙徒。惟事主於同日及翌日發現戶口內41.5萬元被轉到另一本地銀行戶口，於是報警。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

廣告 手機Apps 網購平台 廣告 科技罪案 Facebook 社交平台 WhatsApp 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕