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教育爭議︱新移民媽5點力讚香港教育零壓力　瑜伽褲媽：不會一味做卷不打孩子

升學教育 19:07 2023/11/20

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熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

一名居港新移民「瑜伽褲媽」力讚香港教育零壓力。

近月來，香港學童輕生的悲劇發生不斷發生，反映出香港教育制度太注重學業成績，卻忽略了精神健康。最近，網上再次掀起討論香港教育制度的影片。早前受網民批評的瑜伽褲新移民媽媽，已澄清自己只是跟隨劇本演繹。近日她又有新言論發表，指香港讀書一點兒不辛苦，沒太多壓力和要求，更數出香港教育優勝之處，惹來網民熱議。

最新影片推介：

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一則來自小紅書的影片，博主採訪早前因海景公屋爆紅的瑜伽褲媽居港生活。瑜伽褲媽最近又有新言論，新影片再度被熱議。這次她提及到香港教育問題。她稱讚香港教育不會對孩子有太多的施壓，也不會打孩子；香港反而是走引導式教學，用開放式教育；不會讓孩子只一味做卷，一定拿到好成績；或是一定要達成那個目標，沒有太大的要求。

她續指，香港教育夠開放，讀書不好可以發掘孩子的其他優點，例如好好培育體育、樂器方面等。從其言論可見，她對現時社會所發生的事件未有所聞，因而被指「離地」。

不少網民看到影片後，第一反應是把重點放在瑜伽褲媽的衣著上，批評「著到咁學咩人講教育」。不過事後也有網民反駁，指「就是運動裝，有甚麼問題」。另外，也有不少人聽到她所分享的「香港教育論」後，紛紛表示大不滿。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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