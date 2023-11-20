遺愛人間｜27歲研究生遺愛人間　捐出眼角膜助2人重見光明

▲ 27歲研究生遺愛人間，捐出眼角膜助2人重見光明。

遺愛人間，內地一名27歲大學研究生，近日因患上橫紋肌肉瘤病逝。身故後的他捐出眼角膜，分別令一名50歲角膜炎患者，以及一名15歲角膜內皮失代償患者受惠。

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綜合內地媒體報道，27歲的楊榮琦是武漢理工大學工程力學系的研究生，夢想是成為一名優秀工程師。在2020年12月，他因身體不適，求醫檢查出患有橫紋肌肉瘤。而隨著病情惡化，在經歷多場大小手術後，楊榮琦自知時日無多，於是就在2023年8月向父母提出捐贈眼角膜的想法。楊榮琦認為：

這是積德行善的好事，我離開了還能讓別人見到光明。

而在11月13日，楊榮琦在朋友圈上發了一張捐贈卡的照片，並留下最後一篇帖文，寫下「感恩、感謝」，隔日上午他便離世。而他的遺願亦得到實現，他的一雙眼角膜在15日及18日，分別捐贈給一名50歲角膜炎患者，以及一名15歲角膜內皮失代償患者。楊榮琦的爸爸落淚表示，

我優秀的兒子又可以繼續看世界了。

至於楊榮琦的媽媽，則表示尊重兒子捐出眼角膜的想法，更認為這是他們一生中最自豪的事，感動不少網民。

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責任編輯：羅嘉欣