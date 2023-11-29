直資中學︱保良局羅氏基金中學培養科學人才 校長：中學研究是為興趣

▲ 直資中學保良局羅氏基金中學著重培養科學人才，近年焦點研究範疇為基因改造和以中藥對抗腦癌和腦退化症，其中基因實驗項目更連續３年獲得國際遺傳工程機器設計競賽的殊榮。

【直資中學/升中面試/保良局羅氏基金中學】保良局羅氏基金中學創校雖然短短20年，但學生在科研上成績斐然，先後在多次國際性的學界科技大賽中獲獎。保良局羅氏基金中學校長孫嘉俊博士於學校即將開展20周年校慶紀念活動之際，娓娓道來保良局羅氏基金中學如何培養學生進行科學實驗和延展探究精神，並分享最新的科研項目。

作為一間中學，能在芸芸大學生參賽的國際遺傳工程機器設計競賽*中於三個年度獲得殊榮實在難得。2018年，該校憑着修改DNA分子去應對小腦萎縮症獲得銅獎；2019年，憑改造大腸桿菌的基因令其無害並釋放物質去分解尿酸對付痛風症獲得金獎。

今年，保良局羅氏基金中學憑自製基因放入大腸桿菌中，然後把其黏在快測棒上以測試尿液去辨別前列腺癌患者獲得銀獎。孫校長透露，未來學校將與大學醫學院合作，獲取更多病人的尿液，去提高測試的敏感度，期望能於更早期辨認測試者是否患病。

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保良局羅氏基金中學​​​​​​​著重科研教學

保良局羅氏基金中學不單透過參賽在基因改造範疇為醫療作出貢獻，近年亦在中藥方面鑽研，希望藉着培植腦細胞去研發對抗腦癌和腦退化症的中藥。

其中一個例子是，幾年前學生透過提煉柑桔核的物質去對抗腦退化症，成功達致某程度上的效用。孫校長說，情況就如有5,000塊拼圖擺在面前，透過柑桔核的物質只能夠解決其中一塊控制腦退化症的拼圖，其餘4999塊拼圖或會因應着這塊拼圖的改變而作出反應，加上外來因素的影響，在在都有可能把原先那塊已解決的拼圖所獲得的效用打了折扣，所以要治療腦退化症是漫長的旅程。

未來方向，是考慮把幾種藥物混合以雞尾酒療法的方式去進行研究，這將牽涉各物質的份量的配對，當然會是更複雜的研究了。孫校長形容，做科研就好像釣魚。

你可能做一千個實驗都未有發現，長時間下來，會感到困難，有挫敗感，但做科研就是如此，這也是培養學生堅毅精神的好機會。

然而，孫校長表示也會看學生的喜好適時修改策略，作出多方面的研究嘗試。例如最新的一個項目，是學校自行製作一部3D生物打印機，目標是未來能打印出一個器官，初步已成功打印出血管的死細胞和樹葉的活細胞。

中學生有能力去做大學級數的項目嗎？「中學生係有能力做到，只係我哋經常俾框框佢哋，以為佢哋唔得，其實佢哋上網搵料好叻。靠着不斷摸索，解決科學技術上嘅問題並唔困難，過程中佢哋亦可發展出自己獨特的研究步驟。研究過程唔夠嚴謹唔緊要，幾年來都冇成果亦唔緊要，師弟師妹會繼承所得，再發展下去，將來若有成果，學校會喺發表嘅文章上俾返credit 已畢業嘅同學。最重要係同學要抱有樂觀態度。」

不得不提的是，孫校長畢業於香港大學醫學院，他的博士論文正是研究腦退化症，難怪對科研和培育學生在這科研的才能充滿熱誠。

喺中學階段，做研究係為興趣，唔係要交碩士博士論文，冇心理包袱。

此外，保良局羅氏基金中學很重視科研人才的承傳，明年該校學生便會聯同小學生一起出席在瑞典舉行的國際環保會議The Caretakers of the Environment International (CEI) 。

由中一學生帶著小六學生一起做科學性的項目，可以令升上中學一下子由大哥哥大姐姐變成小弟弟小妹妹嘅中一生得到更多的身份認同。

孫校長補充，由於保良局羅氏基金中學與陸慶濤小學結龍，這安排亦同時讓該小學的學生提前參與科學項目分享，有助他們升中後的順利銜接。此外，由中二開始，初中生便會跟高中生一起做科研。讓科學探究精神一路延展下去。

保良局羅氏基金中學​​​​​​​升中面試分兩輪進行

保良局羅氏基金中學與保良局陸慶濤小學「結龍」，除了會錄取陸慶濤小學畢業生外，學每年還有90至100個學位用作招收外校生。對於中一的取錄面試，孫校長有兩個貼士，面試會分為兩輪進行，首次面試會考核中英數能力，學生只需重溫小五和小六的書本已經足夠，他建議同學不需參加坊間的面試班。

至於第二輪面試，其中一個環節以小組形式進行，學校會給情景題供同學發揮，觀察同學的領導和解難能力。此外，同學若有體育、藝術或音樂方面的才華，亦可選擇在此輪面試表現出來。

高才通子女與本地生錄取標準相同

自從「高端人才通行證計劃」（高才通）推出後，孫校長表示，今年有兩團來自北京的家長和學生到學校參觀。他說，從過往經驗來看，來校讀書的內地生在能力上不俗，比較需要克服的是文化差異和結識朋友方面。學校會為新來港的學生介紹朋友作結連，令他們更容易融入校園生活。

語言方面，由於該校中一至中三的中文科及中史科是以普通話教學，本地生都能夠以普通話與內地生交流。至於收生標準，他強調內地生與本地生無異。

* 註：International Genetically Engineered Machine Competition，簡稱iGEM，由美國麻省理工創辦，旨在培養合成生物學人才，促進各國大學本科生在該領域的交流和合作。

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記者:關敏慧