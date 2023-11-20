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聖誕好去處｜9.5米高米奇聖誕屋登陸太古城　4大種植互動區+逾300款迪士尼精品

親子好去處 19:03 2023/11/20

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9.5米高米奇聖誕屋及2.75米高的米奇登陸太古城中心。（有關機構提供）

聖誕節是分享快樂的日子，如何同時傳遞環保訊息？太古城中心與迪士尼攜手建立綠色聖誕特別企劃，即日起至2024年1月1日期間舉行「GROW with LOVE」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及中橋打造成聖誕綠色園地主題大型裝置。場內必影9.5米高Mickey聖誕小屋，下面設有迪士尼朋友4大種植元素互動區域，Groot更會立體現身。

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一踏入二樓中庭，抬頭就會看到2.75米高的米奇在「Mickey聖誕小屋」迎賓，旁邊的9.5米高冬日小木屋非常矚目，屋內掛著閃閃發亮的聖誕吊飾，充滿節日氣氛，當中米奇造型吊飾更是以環保物料3D打印而成。通過小屋步入栽種園地，米奇及米妮會逐一驚喜現身，要把握機會合照喇！

場內另設有8棵聖誕杉樹令大家仿如置身於森林般。太古城中心與本地創新綠色科技公司「PLANT PLANT」合作，將一棵棵杉樹由原生地連同樹根，以科技完整地移到聖誕園地，並在活動過後整棵重新種植於地上，保留植物生命，實踐永續概念。

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其他迪士尼朋友會坐鎮4大種植元素互動區域，包括二樓中橋的「Chip ‘n Dale種子天幕」松果屋、「Donald灌溉水車」、「Minnie陽光田舍」，以及「Groot愛心溫室」，其中與Groot打卡之外，可根據指示用手輕觸花盆，植物就會馬上投影在牆上，見到植物茂盛地生長得起來，快把你專屬植物的成長過程拍下來！

只要集齊種子、水分、陽光、愛心當中兩種元素的QR code，可以換領聖誕樹形狀、印上迪士尼朋友的奇妙種子聖誕卡回家，只要將聖誕卡放進泥土，加上你收集到的水分和陽光，再加上你的愛心，就可以在家中Grow with Love。迪士尼朋友更在場內地下及一樓其他不同的「GROW with LOVE」小型裝置等待大家，大家記得與迪士尼朋友們合照一番。

場內設有「GROW with LOVE期間限定店」，出售超過300款迪士尼商品。（有關機構提供）

期間限定店售逾300款商品

此外，場內設有「GROW with LOVE期間限定店」，出售超過300款精緻迪士尼商品，當中米奇造型苔玉、部分Love Nature系列咖啡杯及環保袋更是活動期間限定登場，一眾粉絲快些來挑戰聖誕禮物！

活動詳情

日期：即日起至2024年1月1日
時間：星期一至五中午12時至晚上9時
         星期六、星期日及公眾假期：上午11時至晚上9時
地點：太古城中心2樓中庭及中橋

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責任編輯：林綺玲

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