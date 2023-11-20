TVB花旦丨黃智雯踩過界首度直播帶貨　與帶貨女王ViVi Chan分享護膚之道

▲ 黃智雯首度參與直播帶貨，與帶貨女王ViVi Chan分享美容之道。

人氣花旦黃智雯（Mandy）早前於社交平台無預警下甜蜜晒婚照宣布結婚，上月尾旅行回港後已積極重投工作。除了拍劇，年底她更會與「胡說八道會」的好姊妹們飛到美國等地開巡迴演唱會，絕不減產做少奶奶。

近日黃智雯首次聯同帶貨女王ViVi Chan大玩直播帶貨，介紹星級肌底護膚品。兩個多小時的直播Mandy亳不怯場，盡顯帶貨專業，更主動幫網民姊妹向供應商即場「搲優惠」，做到買一送一，成功吸引超過3,000網民在線觀看兼瘋搶。

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家人齊撐場

對於首次直播帶貨，Mandy表示開心又期待，因為本身家人都是ViVi直播粉絲：「我家姐不嬲都睇開ViVi嘅直播，今日佢知我嚟直播，都叫晒全家上網入嚟支持！」語畢Mandy即表示已見到自己的阿姨及表嫂全面進場及留言大讚：「兩位都好靚！」令ViVi感到受寵若驚，剛開始介紹產品時都不禁面紅兼手震。

提到美容秘訣，Mandy自言自己是脆弱肌，雖然最近忙於拍新劇及為演唱會練歌排舞，但認為護膚一定要勤力，即使工作忙碌及婚後都不會讓自己偷懶。「其實我由10歲已經開始注重護膚，依家仍會堅持每日敷Mask，就算唔瞓都要；另外上妝前都會用保濕Toner敷吓面，幾分鐘都已經得！」

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送上親筆簽名

面對首次會面的星級嘉賓，ViVi不忘為囝囝爭取福利，但笑言被同事取笑似集郵：「我囝囝小學六年班都識智雯，仲係咁同我講Mandy姐姐拍過咩劇，一陣我要幫佢拎Mandy簽名相呀。但今次好榮幸佢哋六位靚靚入面，我已經同到兩個合作，希望之後夾到其他成員一齊再直播玩過！」

Mandy聞言表示要齊人相聚是十分難得，更希望之後有機會回香港、馬來西亞等地表演。

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