  • 21°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 22:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TVB花旦丨黃智雯踩過界首度直播帶貨　與帶貨女王ViVi Chan分享護膚之道

娛樂 21:02 2023/11/20

分享：

分享：

熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

黃智雯首度參與直播帶貨，與帶貨女王ViVi Chan分享美容之道。

人氣花旦黃智雯（Mandy）早前於社交平台無預警下甜蜜晒婚照宣布結婚，上月尾旅行回港後已積極重投工作。除了拍劇，年底她更會與「胡說八道會」的好姊妹們飛到美國等地開巡迴演唱會，絕不減產做少奶奶。

近日黃智雯首次聯同帶貨女王ViVi Chan大玩直播帶貨，介紹星級肌底護膚品。兩個多小時的直播Mandy亳不怯場，盡顯帶貨專業，更主動幫網民姊妹向供應商即場「搲優惠」，做到買一送一，成功吸引超過3,000網民在線觀看兼瘋搶。

【幸福人妻】黃智雯拒做少奶奶重投工作　新婚人妻談生B大計

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

家人齊撐場

對於首次直播帶貨，Mandy表示開心又期待，因為本身家人都是ViVi直播粉絲：「我家姐不嬲都睇開ViVi嘅直播，今日佢知我嚟直播，都叫晒全家上網入嚟支持！」語畢Mandy即表示已見到自己的阿姨及表嫂全面進場及留言大讚：「兩位都好靚！」令ViVi感到受寵若驚，剛開始介紹產品時都不禁面紅兼手震。

提到美容秘訣，Mandy自言自己是脆弱肌，雖然最近忙於拍新劇及為演唱會練歌排舞，但認為護膚一定要勤力，即使工作忙碌及婚後都不會讓自己偷懶。「其實我由10歲已經開始注重護膚，依家仍會堅持每日敷Mask，就算唔瞓都要；另外上妝前都會用保濕Toner敷吓面，幾分鐘都已經得！」

點擊圖片放大
+5
+4

送上親筆簽名

面對首次會面的星級嘉賓，ViVi不忘為囝囝爭取福利，但笑言被同事取笑似集郵：「我囝囝小學六年班都識智雯，仲係咁同我講Mandy姐姐拍過咩劇，一陣我要幫佢拎Mandy簽名相呀。但今次好榮幸佢哋六位靚靚入面，我已經同到兩個合作，希望之後夾到其他成員一齊再直播玩過！」

Mandy聞言表示要齊人相聚是十分難得，更希望之後有機會回香港、馬來西亞等地表演。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩
16:44 2023/10/05
【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩
【黃智雯結婚】Mandy未婚夫為保險公司高層　曾甜蜜形容男友為「充電器」
18:14 2023/10/05
【黃智雯結婚】Mandy未婚夫為保險公司高層　曾甜蜜形容男友為「充電器」
黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑
13:32 2023/10/14
黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑
【幸福人妻】黃智雯拒做少奶奶重投工作　新婚人妻談生B大計
10:59 2023/10/18
【幸福人妻】黃智雯拒做少奶奶重投工作　新婚人妻談生B大計
最美新娘｜美就是這麼簡單　女明星鍾情簡約韓式婚紗
13:24 2023/11/03
最美新娘｜美就是這麼簡單　女明星鍾情簡約韓式婚紗
萬千星輝賀台慶丨蔡思貝+郭珮文獲曾志偉熱情握手　鏡頭背後精彩內容曝光
今日 17:00
萬千星輝賀台慶丨蔡思貝+郭珮文獲曾志偉熱情握手　鏡頭背後精彩內容曝光

你可能感興趣

【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩
16:44 2023/10/05
【娛圈喜事】黃智雯晒婚照宣布結婚 　發文表示：我是個很幸運的女孩
【黃智雯結婚】Mandy未婚夫為保險公司高層　曾甜蜜形容男友為「充電器」
18:14 2023/10/05
【黃智雯結婚】Mandy未婚夫為保險公司高層　曾甜蜜形容男友為「充電器」
黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑
13:32 2023/10/14
黃智雯公布結婚後首發文　幸福人妻慢步英國街頭回眸甜笑
黃智雯 娛樂人物職業 娛樂行業 演員 美容 TVB 香港 社交平台

最高瀏覽

萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕