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新聞女王丨何廣沛激戰佘詩曼引關注　曾與多位視后合作成力捧小生

娛樂 18:52 2023/11/20

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新聞女王

由視后佘詩曼領軍的TVB台慶劇《新聞女王》今晚（11月20日）播出，早前劇集釋出的預告片中阿佘與下屬何廣沛有激烈的床戲，早前廣沛曾透露為了這幕演出吃了3個月雞胸，連阿佘也大讚他相當敬業。

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與多位視后合作

何廣沛近年備受公司力捧，多套劇集擔任重要戲份，除了今次與阿佘合作外，亦曾與多位視后皆有合作，包括胡定欣﹑李佳芯及蔡思貝，絕對為現時的上位小生之一。

早前他在《破毒強人》演啞巴徐安樂及《你好，我的大夫》的中醫師辜清勁，獲讚演技大躍進。

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上位小生

參加2012年的無綫電視藝員訓練班入行的廣沛，於2016年何因在無綫電視劇集《律政強人》中飾演「周力行」一角而受到關注，其後於《星和無綫電視大獎2016》頒獎典禮中獲得「TVB最佳新人」獎。

2018年，他在劇集《跳躍生命線》擔任第二男主角，飾演「卓家傑」一角，同年憑此劇獲得《萬千星輝頒獎典禮2018》「飛躍進步男藝員」獎項。直至2021年在劇集《異搜店》真真正正孭飛擔男一。

《萬千星輝頒獎典禮2018》「飛躍進步男藝員」獎項

曾志偉給鼓勵

他接受TOPick訪問曾表示感恩公司一直向他給予很多機會，並感謝公司在每一個階段安排他演不同的角色。他老實地說：「如我在數年前演《破毒強人》的啞巴角色，我可能是未夠Level。我過往曾演救護員、西醫，現時再演穩重的中醫師，才是剛剛好。啱Timing就做啱Timing的事！」 

密密努力工作，保持謙虛的態度，難怪他愈來愈多劇拍，連在台慶時無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉亦給予其鼓勵，更舉起手指公大讚他，可見前途無可限量。
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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