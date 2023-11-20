【周末好去處】伊院60周年12.3嘉年華　小朋友變身小醫護培養入行興趣

▲ 伊利沙伯醫院今年60周年，12月3日將在九龍公園舉辦「社區健康嘉年華會」。（醫管局提供）

伊利沙伯醫院今年60周年，12月3日將在九龍公園舉辦「社區健康嘉年華會」，安排了1 : 1的醫生護士制服讓小朋友可變身「小小醫護」，參加模擬工作坊親身體驗「傷口縫針」及「傷口護理」等日常工作，從小培養小朋友對醫護行業的興趣。



來自不同專科的醫生及護士、專職醫療人員亦破天荒「走出伊院」，準備了20個遊戲攤位；急症室、兒科、內科、腦神經科和深切治療部等不同臨床部門，會透過不同的迷你遊戲、賽車和虛擬實境VR遊戲，推廣預防中風等健康資訊。現場亦有提供量血壓等基本健康檢查、諮詢以及中醫義診（不包括中藥）。

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醫管局表示，伊院亦邀請多個表演團體，為市民表演弦樂、軍鼓、歌唱、空手道及無伴奏合唱等表演。參加者會獲得一張「Q版員工證」（見圖），參加攤位遊戲獲得指定數量的貼紙後，可獲60周年限量禮品。



活動詳情：

日期：12月3日（星期日）

時間：上午11時30分至下午5時（下午1時半至2時半設表演）

地點：尖沙咀九龍公園廣場

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責任編輯：吳雋妍