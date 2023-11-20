  • 22°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝賀台慶 x 香港小姐丨麥美恩攬Juliana為網民謀福利　Mayanne：臨尾爭取到網民福利！

娛樂 19:06 2023/11/20

分享：

分享：

熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

TVB台慶節目《萬千星輝賀台慶》司儀之一的麥美恩（Mayanne）回應攬郭珮文（Juliana）。

TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》於昨晚（11月19日）舉行，全晚最震撼的黃金畫面就是落選港姐郭珮文（Juliana）贏得台慶大抽獎，台慶司儀之一的麥美恩（Mayanne）上前向Juliana送上擁抱，Mayanne獲得不少網民大讚！

Mayanne接受TOPick訪問，大談攬Juliana的情況，又談到兩年前攬「六合彩女神」李芷晴（Stephanie）。

萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕

點擊圖片放大
+7
+6

網民重提攬李芷晴

早於台慶舉行前數天，有網民重提Mayanne當年攬李芷晴的經典場面，「早幾日同網民互動，都有少少陰謀論。網民留言叫我幫手話等我表演，我話我會努力完成呢個重要任務。」

萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝現身紅地氈　女藝人性感出場爭妍鬥麗【多圖】

麥美恩（Mayanne）於2021年的《萬千星輝賀台慶》攬李芷明成一時佳話。（TVB截圖）

吳若希溫馨提示

對於創造了黃金畫面，Mayanne說：「幾好丫！臨尾爭取到網民福利。」

一切發生於電光火石之間，Mayanne坦言很緊張：「發生時跟住配合，當時要轉得好快。」

原來好友吳若希亦有提點，「嗰陣Juliana有份抽中時，吳若希有提我呢個得，咁我都好認同心諗『呢個得喎！傻更更真係有機會！所以都有留意住。」

Mayanne曾於2015年的《萬千星輝賀台慶》中向森美送上擁抱。（TVB截圖）

Mayanne秒衝攬Juliana

當Juliana勝出猜包剪揼後，加上曾志偉看着她，Mayanne直言：「我就知佢攞獎喇！冇一秒已經衝咗埋去！Timing要好準，加上幕後成功捕捉到畫面，搏到Cap圖滿足到網民。」

她笑言：「開心過中大獎！做MC要發揮作用！不過呢個係我個人嘅玩法，唔能做標準。」

除了攬過李芷晴同Juliana外，Mayanne透露：「除咗佢兩個，我仲有攬過森美㗎！」被問到會否再攬其他人？她謂：「效果嘅嘢唔可以咁多次，再多就會變反效果㗎喇！」

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

萬千星輝賀台慶丨蔡思貝+郭珮文獲曾志偉熱情握手　鏡頭背後精彩內容曝光
今日 17:00
萬千星輝賀台慶丨蔡思貝+郭珮文獲曾志偉熱情握手　鏡頭背後精彩內容曝光
萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝現身紅地氈　女藝人性感出場爭妍鬥麗【多圖】
18:47 2023/11/19
萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝現身紅地氈　女藝人性感出場爭妍鬥麗【多圖】
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
今日 00:26
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕

你可能感興趣

萬千星輝賀台慶丨蔡思貝+郭珮文獲曾志偉熱情握手　鏡頭背後精彩內容曝光
今日 17:00
萬千星輝賀台慶丨蔡思貝+郭珮文獲曾志偉熱情握手　鏡頭背後精彩內容曝光
萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝現身紅地氈　女藝人性感出場爭妍鬥麗【多圖】
18:47 2023/11/19
萬千星輝賀台慶丨TVB花旦小生盛裝現身紅地氈　女藝人性感出場爭妍鬥麗【多圖】
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
今日 00:26
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
麥美恩 郭珮文 李芷晴 娛樂人物職業 香港小姐 TVB 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕