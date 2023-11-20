萬千星輝賀台慶x香港小姐丨麥美恩攬Juliana獲讚做到嘢　Mayanne：臨尾爭取到網民福利！

▲ TVB台慶節目《萬千星輝賀台慶》司儀之一的麥美恩（Mayanne）回應攬郭珮文（Juliana）。

TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》於昨晚（11月19日）舉行，全晚最震撼的黃金畫面就是落選港姐郭珮文（Juliana）贏得台慶大抽獎，台慶司儀之一的麥美恩（Mayanne）上前向Juliana送上擁抱，Mayanne獲得不少網民大讚！

Mayanne接受TOPick訪問，大談攬Juliana的情況，又談到兩年前攬「六合彩女神」李芷晴（Stephanie）。

萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面 網民：重現攬李芷晴一幕

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網民重提攬李芷晴

早於台慶舉行前數天，有網民重提Mayanne當年攬李芷晴的經典場面，「早幾日同網民互動，都有少少陰謀論。網民留言叫我幫手話等我表演，我話我會努力完成呢個重要任務。」

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▲ 麥美恩（Mayanne）於2021年的《萬千星輝賀台慶》攬李芷明成一時佳話。（TVB截圖）

吳若希溫馨提示

對於創造了黃金畫面，Mayanne說：「幾好吖！臨尾爭取到網民福利。」

一切發生於電光火石之間，Mayanne坦言很緊張：「發生時跟住配合，當時要轉得好快。」

原來好友吳若希亦有提點，「嗰陣Juliana有份抽中時，吳若希有提我呢個得，咁我都好認同心諗『呢個得喎！傻更更真係有機會！所以都有留意住。」

▲ Mayanne曾於2015年的《萬千星輝賀台慶》中向森美送上擁抱。（TVB截圖）

Mayanne秒衝攬Juliana

當Juliana勝出猜包剪揼後，加上曾志偉看着她，Mayanne直言：「我就知佢攞獎喇！冇一秒已經衝咗埋去！Timing要好準，加上幕後成功捕捉到畫面，搏到Cap圖滿足到網民。」

她笑言：「開心過中大獎！做MC要發揮作用！不過呢個係我個人嘅玩法，唔能做標準。」

除了攬過李芷晴同Juliana外，Mayanne透露：「除咗佢兩個，我仲有攬過森美㗎！」被問到會否再攬其他人？她謂：「效果嘅嘢唔可以咁多次，再多就會變反效果㗎喇！」

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記者：梁樂欣

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