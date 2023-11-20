【非法禁錮】17歲青年遭挾持襲擊　身份證及銀行卡被搶兩疑匪落網

▲ 17歲青年遭挾持襲擊，身份證及銀行卡被搶兩疑匪落網。（資料圖片）

一名17歲男童上周四（16日）凌晨1時，在新田圍邨一籃球場，被3男1女挾持上一輛私家車，並被盜去身份證及銀行卡，其後獲放行。

警方同日接獲報案，指事主當日凌晨在新田圍邨一籃球場跟朋友聊天期間，一輛私家車駛至，車上3名男子及1名女子將報案人推上該輛私家車並逃去。



該輛私家車駛至下城門水塘，車上4人其間懷疑以拳腳襲擊該名男童，並盜去其身份證及銀行卡。該輛私家車其後駛到田心街，該男童獲放行，私家車則逃去。該名男童其後報警求助。



沙田警區反三合會行動組接手調查，經深入調查，相信報案人曾與車上其中一名男子因金錢問題爭執。警方翌日（11月17日）隨即拘捕兩名本地男子，年齡分別16及20歲，涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害及盜竊。



被捕人已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。警方指，行動仍在調查中，不排除有更多人被捕；並重申非法禁錮屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為7年監禁，籲市民切勿以身試法。

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