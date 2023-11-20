  • 22°C
香港時間 : 20231120日 (週一) 19:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法禁錮】17歲青年遭挾持襲擊　身份證及銀行卡被搶兩疑匪落網

社會 18:58 2023/11/20

分享：

分享：

熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

17歲青年遭挾持襲擊，身份證及銀行卡被搶兩疑匪落網。（資料圖片）

一名17歲男童上周四（16日）凌晨1時，在新田圍邨一籃球場，被3男1女挾持上一輛私家車，並被盜去身份證及銀行卡，其後獲放行。

警方同日接獲報案，指事主當日凌晨在新田圍邨一籃球場跟朋友聊天期間，一輛私家車駛至，車上3名男子及1名女子將報案人推上該輛私家車並逃去。

該輛私家車駛至下城門水塘，車上4人其間懷疑以拳腳襲擊該名男童，並盜去其身份證及銀行卡。該輛私家車其後駛到田心街，該男童獲放行，私家車則逃去。該名男童其後報警求助。

沙田警區反三合會行動組接手調查，經深入調查，相信報案人曾與車上其中一名男子因金錢問題爭執。警方翌日（11月17日）隨即拘捕兩名本地男子，年齡分別16及20歲，涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害及盜竊。

被捕人已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。警方指，行動仍在調查中，不排除有更多人被捕；並重申非法禁錮屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為7年監禁，籲市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

相關文章

提高警覺︱12歲男童訛稱聯絡父母　好心男借出手機遭轉走$4萬存款
今日 17:37
提高警覺︱12歲男童訛稱聯絡父母　好心男借出手機遭轉走$4萬存款
【8.31事件】涉擲傘阻警追捕示威者　精算師認罪判囚5周
今日 16:00
【8.31事件】涉擲傘阻警追捕示威者　精算師認罪判囚5周
【詐騙網站】支付寶HK有釣魚詐騙電郵　用戶要留神賬戶或遭盜用
今日 16:53
【詐騙網站】支付寶HK有釣魚詐騙電郵　用戶要留神賬戶或遭盜用

你可能感興趣

提高警覺︱12歲男童訛稱聯絡父母　好心男借出手機遭轉走$4萬存款
今日 17:37
提高警覺︱12歲男童訛稱聯絡父母　好心男借出手機遭轉走$4萬存款
【8.31事件】涉擲傘阻警追捕示威者　精算師認罪判囚5周
今日 16:00
【8.31事件】涉擲傘阻警追捕示威者　精算師認罪判囚5周
【詐騙網站】支付寶HK有釣魚詐騙電郵　用戶要留神賬戶或遭盜用
今日 16:53
【詐騙網站】支付寶HK有釣魚詐騙電郵　用戶要留神賬戶或遭盜用
罪案 罪行 籃球 沙田 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨郭柏妍表演空中瑜伽疑走光　Rosita親自回應：有做足安全措施
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕
萬千星輝賀台慶丨Juliana贏大獎麥美恩助攻重現黃金畫面　網民：重現攬李芷晴一幕