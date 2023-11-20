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【起底】私隱公署：截至上月底調查228宗起底案　促49網上平台移除2.7萬個起底訊息

社會 19:15 2023/11/20

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個人資料私隱專員鍾麗玲。（個人資料私隱專員公署圖片）

《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》自2021年10月起實施，主要範疇包括將「起底」行為訂為刑事罪行、賦權私隱專員就「起底」及相關罪行進行刑事調查及檢控等。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（20日）出席立法會政制事務委員會時表示，自條例修訂後至上月31日，私隱專員公署已就228宗「起底」個案展開刑事調查，以及進行39次拘捕行動，共40人被捕；且轉介了55宗較嚴重個案及涉及其他刑事罪行的個案予警方。

鍾麗玲續指，公署同期亦向49個網上平台共發出了逾1,800份停止披露通知，要求移除接近2.7萬個「起底」訊息，整體遵從率超過95%，當中除了移除個別「起底」訊息外，亦成功移除超過180個「起底」頻道。

她形容在執法方面的成績顯著，現時網上的「起底」訊息已大幅減少，相信與私隱專員公署果斷執法及社會氣氛轉趨平和有關。

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責任編輯：梁薾心

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