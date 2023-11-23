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深圳好去處︱深圳5大CP值高自助餐推介　任食海膽生蠔最平低至¥229

親子好去處 13:14 2023/11/23

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深圳自助餐推介！近日不少港人都會選擇周末前往深圳旅遊，不但交通方便，而且美食林立，當中酒店自助餐、日本放題餐廳等都深受歡迎。以下為各位推介5間深圳自助餐，價錢實惠之餘，更可任食多款海鮮，性價比極高！

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1. 深圳大中華喜來登酒店 ¥229起食盡海鮮

深圳大中華喜來登酒店向來是深圳備受歡迎的酒店。在酒店內的怡聚軒全日制自助餐提供過200種的美食選擇，當中涵蓋了中西式的菜餚和各類海鮮，包括生蠔、各樣扒類、龍蝦及鮑魚等，種類非常豐富。價錢方面每位收費¥229起，詳情可向酒店查詢。

深圳寶安福朋喜來登酒店
地址：深圳市福田區福華一路1號大中華喜來登東翼1樓

2. 舟市水産自助餐 海鮮即撈即煮

舟市水産自助餐為深圳首間自助式即撈即煮的海鮮自助餐，近年深受網民歡迎，被稱為「自助餐天花板」。餐廳內提供過百款的海鮮食材，包括阿拉斯加蟹膏、鮑魚、羅氏蝦、紅花蟹等，另外亦無限量供應炙燒泰國金枕頭榴槤和多款住餚，如刺身、炸物、鐵板燒等。在限時120分鐘的自助餐中，必能大飽口福。價錢方面十分親民每位¥298，值得一試！

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羅湖店
地址：深圳羅湖區田心社區寶安北路3008號寶能中心環球滙商場5樓5007

龍崗店
地址：深圳龍崗區愉龍路深圳仁恒夢中心L2-28

金光華店
地址：人民南路2028號金光華廣場6樓007號

3. 深圳中洲萬豪酒店 高空靚景任食生蠔

若想享受美食的同時，有美景相伴，深圳中洲萬豪酒店則是不二之選。酒店內的南山尚膳餐廳位於43樓，高空之下，香港和深圳的美景盡收眼底。餐廳內的尚膳自助餐亦是好評如潮，供客人多款環球佳餚，選擇多不勝數。當中的必食海鮮包括生蠔、三文魚、龍蝦、花螺等，同時餐廳亦提供鐵板燒、烤牛排、焗龍蝦等熱盤美食，晚市價錢每位¥488起，鍾意靚景的大家不妨可以考慮光顧！

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深圳中洲萬豪酒店
地址：南山區海德一道88號萬豪酒店43樓

4. 星龍吟.日料放題 任食海膽生蠔

近年於深圳開業的「星龍吟日料放題」來自廣洲，出名高質日式放題，開業半年已深受大眾歡迎。餐廳內提供超過300款的菜色和海鮮，包括各種刺身、壽司、炸物、水果等，而貴價食材則有活海膽、生蠔、鮑魚及鵝肝等，菜餚應有盡有，十分吸引。價錢方面午市時段每位¥383，晚市每位¥419，喜歡日式放題的你不妨一試！

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星龍吟.日料放題
地址：福田街道崗廈社區福華三路88號財富大廈4層4A

5. 深圳大中華希爾頓 必食即開生蠔

深圳大中華希爾頓酒店2樓的「念」全日制餐廳，提供各國美食款式的自助餐，包括中式、西式、日式料理等，同時亦有多款海鮮選擇，如刺身、生蠔、鮑魚和鵝肝等，而當中的生蠔更是無限量即開即食！價錢方面每位低至¥230起，可謂性價比極高！

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地址：深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B座（深圳大中華希爾頓酒店2樓）

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責任編輯：王明芳

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