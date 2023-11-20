林超賢首任電影監製 與張家輝合作新片《爆裂點》舉行發布會 娛樂 19:46 2023/11/20 分享： 分享： 熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽 ▲ （右起）張家輝、林超賢導演、唐唯瀚導演、陳偉霆。 林超賢導演從影以來首次任監製工作，聯同最佳拍檔監製梁鳳英，攜手為年輕導演唐唯瀚製作動作電影《爆裂點》。影片於今日（11月20日）舉行定檔發布會，總導演兼監製林超賢，率領導演唐唯瀚及主角張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥、周秀娜、楊天宇、許恩怡、朱鑑然、黎峻、李凱賢乘坐遊艇出海，強勢列陣配以維港絕美景色，帶出《爆裂點》台前幕後皆是香港班底、洋溢港式動作片的地道特色。 ▲ 《爆裂點》眾台前幕後成員。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題 監製爾冬陞：多謝古天樂投資 17:39 2023/10/31 白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題 監製爾冬陞：多謝古天樂投資 白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良 姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】 18:49 2023/11/03 白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良 姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】 白日之下丨梁雍婷曾零工作獲恩師智叔鼓勵 灑淚憶廖啟智經濟支持助行演員路 14:26 2023/11/12 白日之下丨梁雍婷曾零工作獲恩師智叔鼓勵 灑淚憶廖啟智經濟支持助行演員路 你可能感興趣 白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題 監製爾冬陞：多謝古天樂投資 17:39 2023/10/31 白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題 監製爾冬陞：多謝古天樂投資 白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良 姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】 18:49 2023/11/03 白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良 姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】 白日之下丨梁雍婷曾零工作獲恩師智叔鼓勵 灑淚憶廖啟智經濟支持助行演員路 14:26 2023/11/12 白日之下丨梁雍婷曾零工作獲恩師智叔鼓勵 灑淚憶廖啟智經濟支持助行演員路 林超賢 張家輝 電影 動作片