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林超賢首任電影監製　與張家輝合作新片《爆裂點》舉行發布會

娛樂 19:46 2023/11/20

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（右起）張家輝、林超賢導演、唐唯瀚導演、陳偉霆。

林超賢導演從影以來首次任監製工作，聯同最佳拍檔監製梁鳳英，攜手為年輕導演唐唯瀚製作動作電影《爆裂點》。

影片於今日（11月20日）舉行定檔發布會，總導演兼監製林超賢，率領導演唐唯瀚及主角張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥、周秀娜、楊天宇、許恩怡、朱鑑然、黎峻、李凱賢乘坐遊艇出海，強勢列陣配以維港絕美景色，帶出《爆裂點》台前幕後皆是香港班底、洋溢港式動作片的地道特色。

《爆裂點》眾台前幕後成員。

撰文 : TOPick柴犬出動

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