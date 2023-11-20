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【疫後復辦TSA】小六達標率最多跌近1成　校長：高年級上網課難自律

社會 20:13 2023/11/20

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今屆TSA結果反映小六生在中英數3科達標率跌幅最大。（資料圖片）

疫後首度復辦的全港性系統評估（TSA）結果今日（20日）出爐，小三、小六及中三各級學生達到基本能力水平比率，均低於疫情前，小六生在中英數3科達標率跌幅最大，介乎5.9至8.5個百分點。有小學校長指出，網課期間，高小年級學生多數要靠自律學習，加上學科知識非單靠背誦、變得較艱深，或令小六學生達標率急挫；有學者形容疫情期間「全世界（學生成績）都跌」、達標率下跌屬預期之內，料本港花幾年時間便可追平疫前表現。

考評局將進一步研究今屆TSA小六級達標率顯著跌幅的原因。身兼基本能力評估及評估素養統籌委員會成員、福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，達標率變化難以單一歸因分析，但她留意到疫情期間，各間學校轉推網課起步速度不同，部分家庭甚至未能提供相關支援，會對學生成績造成影響，特別是高小學科知識並非單靠背誦，需要更高階思維，估計因此造成差異。

另一名委員會成員、慈航學校校長楊冬梅亦指，過去有不少低年級學生家長從旁陪伴子女上網課，但高年級課程較深，家長未能指導學生，要靠學生自律，惟高年級受平板電腦引誘的影響，比低年級來得深。

資助小學校長會名譽主席張勇邦則說，早已預料整體達標率會下跌，倘高年班生來自低收入家庭、居住環境不理想，疫情下缺乏教師個別指導，亦難維持成績；他又透露有個別學校成績不跌反升，形容落差很大。張勇邦亦指，學業成績要靠學界各個階段努力，但形容目前最重要是關注學生的心靈健康，提醒學界勿因追趕成績掩蓋學童壓力。

身兼基本能力評估及評估素養統籌委員會名譽顧問、中大教育數據研究中心主任侯傑泰估計，小六生成績下跌，與過去幾年「中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）」暫停抽樣考試、學校減少考試操練有關，惟他形容港生達標率跌幅細小，尚算「正常」，並非代小六生「變到得返4年班學生（能力）」，估計數年後可追平疫情前成績。

侯傑泰亦相信，疫情下「全世界（學生成績）都跌」，舉例如美國早前發表的「全國教育進展評估」（NAEP）測試亦顯示當地學生成績倒退至20年前，下月初全球同步公布的「學生能力國際評估計劃」（PISA）才可對照國際水平。

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記者：馮琪雅

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