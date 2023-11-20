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《萬千星輝賀台慶》最高收視25.4點　吸引163萬觀眾列榜首

娛樂 20:36 2023/11/20

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熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

《萬千星輝賀台慶》

翡翠台上周（11月13日至11月19日）收視出爐，綜藝節目領風騷。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（11月19日）舉行的《萬千星輝賀台慶》，跨平台直播收視最高25.4點（163萬觀眾），位列收視榜首。

此外，據TVB有關方面表示，在TVB官網（不計內地平台）有超過300萬用戶觀看，內容接觸更逾830萬人次。其中Facebook、Instagram互動量均比去年台慶當天表現增長100%有多。

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《東張西望》收視有保證

至於翡翠台上周一至五晚各節目收視保持平穩。資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.5點（145萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.8點（134萬觀眾）。

另外，陳豪、陳茵媺夫婦主演《羅密歐與祝英台》最高收視19.8點（128萬觀眾）；黃宗澤、周秀娜主演《叠影狙擊》最高收視18.2點（117萬觀眾）；由李佳芯（Ali）、周吉佩任主持的綜藝節目《日本18種住法》最高收視15.5點（100萬觀眾）；《無窮之路III-無垠之疆》最高收視15.2點（98萬觀眾）。

周六晚播出《綠茵勝境音樂祭》最高收視15.9點（103萬觀眾）；周日晚的《東張西望》報道台慶出席藝員，衣香鬢影行紅地氈盛況，最高收視21.9點（141萬觀眾）；接住播出《萬千星輝賀台慶》最高收視25.4點（163萬觀眾），成為上周收視榜首節目。

撰文 : TOPick柴犬出動

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