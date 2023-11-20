【夜繽紛】觀塘海濱市集綠活嘉年華　周五晚夜光新興運動體驗

▲ 「綠活閃動嘉年華」特設有夜光新興運動遊戲專區及VR運動體驗區，讓市民及遊客可盡情參與各種新興運動遊戲。（資料圖片）

觀塘海濱市集將延續香港夜繽紛活動，延伸至新興體育運動。香港社會創投基金（SVhk）及發展局，聯同香港遊樂場協會（遊協），將於本周五（24日）晚上，在觀塘海濱「VESSEL 發現號 」舉行「綠活閃動嘉年華GLOW GREEN Wellness Fiesta」，結合夜光新興運動遊戲攤位、VR 划艇體驗、免費夜光運動體驗班、3米高充氣對戰滑梯、LED滑浪風帆打卡位，還有本地青年音樂表演及社區綠活橋底市集。



夜光新興運動 3米高充氣滑梯

「綠活閃動嘉年華」特設有夜光新興運動遊戲專區及VR運動體驗區，讓市民及遊客可盡情參與各種新興運動遊戲，例如匹克球（Pickleball）、布袋球（Cornhole）及穿雲箭等，當中更加入夜光元素，在晚間更刺激。同場另設有VR划艇機，透過虛擬實境，體驗水上活動的樂趣。

嘉年華更設有免費夜光運動體驗班，由導師帶領下進行不同運動，包括全方位筋膜放鬆棍、滑板，每班名額有限，需預先報名。

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另外，市集的天橋底下設置3米高的充氣對戰滑梯，在巨型充氣滑梯中加入反應燈競技（Reaction Jump），透過不同難度及競技遊戲，讓小朋友互相對戰。另一焦點是場內設置了獨特的LED滑浪風帆裝置，可以盡情打卡。



音樂表演綠活市集

現場亦有超過20組對本地青年人音樂表演，亦有社區手作綠活市集，由遊協轄下的社區青少年服務中心及相關服務的年青人，及九龍東區的一群媽媽親手製作出不同的手工藝及綠色生活好物，當中包括軟陶瓷、木製精品、扎染手作、苔蘚及微景觀生態瓶等，分享可持續生活理念和健康的生活方式。

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責任編輯：吳雋妍