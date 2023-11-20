【即棄塑膠】環保園塑新生重組後重開　促膠樽生產者責任2025落實

▲ 免「廢」暢飲總經理司馬文。

塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃條例草案延至明年提交立法會，料最快2025年推行。停運逾半年、位於屯門環保園的廢塑膠處理設施「塑新生」，早前完成重組後本月重開，總經理韋斯特今（20日）稱，廠房每日的廢塑膠總處理量為60噸，但現時最多也只回收得約15噸，回收量需依賴生產者責任計劃的推行，否則不可能用盡處理量，冀計劃如期在2025年落實。

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塑新生今年4月曾逐步停產，當時指股東正討論公司未來方向及融資方案，又稱要令該廠長期穩定營運，取決於塑膠飲料容器生產者責任計劃的及時實施和成功。韋斯特昨表示，塑新生本月完成經營重組方案，獲長期資金繼續營運，現時股東太古可口可樂、歐綠保及碧瑤的股份佔比，由過往各佔3分1，變為分別佔56.7%、10%及33.3%，有信心業務能夠成功。

另外，政府計劃由飲品供應商自行聘用回收商回收膠樽及提供回贈，初步建議最低回贈額維持每個容器0.1元，有報道指有官員認為增至0.2元才有望大幅提升回收率。由飲料製造商及回收業界等組成的慈善團體免「廢」暢飲，去年9月起在天水圍區內24個地點，包括13個屋邨推膠樽回收計劃，清潔工回收約200個膠樽可獲10元補貼，相當於約5仙一個膠樽，至今合共回收約70噸膠樽，即約280萬個，全均送往塑新生處理。

團體總經理司馬文稱，回贈額過高或出現濫用、走私等問題，而供應商及回收商也或要花費更多成本，如設入樽機或人手檢查回收的膠樽是否合規。他提到，現時入樽機局限多，如未能回收體積大的膠樽，且只靠入樽機也僅將回收率推至4成，當局可善用清潔工的大批量回收網絡，鼓勵他們運用垃圾房空間，收集及分類飲品包裝，再由回收商支付回贈，將來也可將此模式擴展至回收其他塑膠。

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記者：黃小冰