【區議會選舉】公務員事務局義工隊政總外派傳單　楊何蓓茵︰公務員需以身作則

▲ 義工隊於政府總部出口派傳單。（政府新聞處圖片）

立法會選舉12月10日舉行，各政策局繼續加大力度「催票」，公務員事務局義工隊今日黃昏在政府總部外的行人通道和天橋，向公務員派發宣傳單張，呼籲公務員和家人投票。

公務員事務局局長楊何蓓茵在社交平台稱，義工隊由20多人組成，包括常任秘書長梁卓文等。她說，一行人由黃昏派至入夜，依然是全程投入，目標只有一個，就是提醒同事，投票履行公民責任，這是普羅市民的責任，身為公務員更需要以身作則，甚至行多一步，令到身邊更多同事、朋友關注約3星期後的區選，於所屬地方選區投票「從中選優」。

公務員事務局義工隊稍後亦會以不同形式向同事宣傳區議會選舉的重要性，包括到其他政府大樓宣傳。

另外，民政及青年事務局局長麥美娟今日亦和同事在政總辦公室「洗樓」，呼籲該局同事投票。

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責任編輯：趙居逸