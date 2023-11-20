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MIRROR演唱會丨MIRROR首個巡唱明年展開　首站香港明年開16場　

娛樂 21:48 2023/11/20

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《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》

人氣男團MIRROR在去年7月舉行紅館演唱會第4場時，卻不幸發生墮屏意外，於是MIRROR演唱會腰斬。到今年5月，MIRROR所屬公司MakerVille宣布明年移師亞博舉行MIRROR演唱會補場。

在今日（11月20日），MIRROR在官方IG發文公布有關《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》演出詳情。

是次MIRROR演唱會將於2024年1月及2月共開16場，而今次把MIRROR之前餘下的9場演出外，另外再加7場，至於會否再加場，待主辦方公布。

而且今次更是第一次世界巡迴演出，香港為首站，MIRROR在社交媒體寫道：「從香港出發，一同見證MIRROR首個巡迴演出」。

另外，MIRROR官方IG更提到：「成功申請兌換 《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 》 補場演出門票的觀眾，敬請留意於2023年11月21日在 MakerVille 社交媒體(@makerville.official ) 上公布有關演唱會補場之具體安排。」

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》

日期：2024年1月15-17, 19-22, 24-27, 29-31日 及 2024年2月2-3日（共16場）

時間：8:15pm

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：$1,480 / $1,080 / $680

撰文 : TOPick柴犬出動

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