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愛妻號丨張國強與太太結婚35年浪漫如初　寵妻KK分享愛情保鮮法

娛樂 09:49 2023/11/21

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熱門 保暖大法 郭柏妍 中一面試 萬千星輝賀台慶 名校專區 新聞女王 床蝨 白日之下 區區有好校 新手爸媽

TVB資深演員張國強（KK）與太太結婚35年，兩夫婦十分恩愛。

TVB資深演員張國強（KK）與太太結婚35年，多年來零緋聞的KK不但愛錫太太，更保持浪漫，兩夫婦十分恩愛。

張國強表示與太太相戀約40年，他一直有個小習慣，就是每到一個地方亦會寫信給太太，相信太太每次收到亦會甜入心。

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寫情信給太太

現年66歲的KK分享愛情保鮮法──寫情信，他說：「電話當然會打，但寫信是浪漫。40年來我每到一個地方都會寫信給老婆，已經習慣了。雖然我回家很久，她才收到信。」

他坦承身為丈夫的他亦有不足之處，「以前曾試過回家說一句很累隨後便去睡。出外工作的確是很辛苦，但太太呢？她在家中等你一整晚！記得三哥（苗喬偉）有句說過『出面玩三個鐘，記住返去陪老婆三個鐘。』這話是真的！」

適逢結婚週年紀念，KK本想一家五口一起去旅行，幸獲子女醒目不當電燈膽，並提醒他：「這是屬於你和媽媽的日子，你們去拍拖吧！」其後，KK與太太兩小口拍拖去旅行。

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結婚35年零緋聞

KK與太太於1988年結婚，婚後育有三名子女，分別為長子張寶軒、二女張寶洋和細女張寶藏，三名子女已長大成人。

兩夫婦婚後35年來零緋聞，KK曾於TOPick訪問中談到夫婦相處之道，他認為：「跟做演員一樣，無論做父親或丈夫都是一直學習，沒有人天生就懂做爸爸，做丈夫也是。夫妻間要於磨合及錯誤中學懂做得更好，我做得不夠好，太太會給予機會，其實跟做人處世一樣要相互體諒及包容，尤其我的工作時間較飄忽，所以要對方明白及諒解，大家都經過長時間磨合遷就才走到今天。」

娛樂圈向來被指是大染缸，不過KK卻能給予太太安全感：「跟我性格有關吧，因為我是波牛出身，性格比較內歛害羞，即使拍拖也要低調，怕被指心散影響踢波，自己亦不太敢主動去結識異性。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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