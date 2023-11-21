養子防老丨喪夫即被8子女送老人院不聞不問　老婦臨終前一番話讓網紅淚崩

▲ 馬來西亞一名年邁婆婆，辛苦帶大8名子女，然而喪夫不足1個月，就被子女送往老人院，兩年間未曾有人探望、慰問。(iStock圖片)

現今世代「養子防老」早已被視為不合時宜，然而父母年紀老邁，子女關懷亦是人之常情。馬來西亞一名女網紅分享，認識一名年邁婆婆辛苦帶大8名子女，晚年竟孤獨終老。婆婆喪夫不足1個月，就被8名子女送往老人院，兩年間未曾有子女前往探望、慰問，最讓人傷心的是，婆婆直至死前一刻未曾說過孩子一句壞話，更叮囑女網紅要好好侍奉父母，所言令人不禁落淚。

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馬來西亞女網紅努哈蒂妮（Nurhartini）於社交平台TikTok分享，指老婆婆擁有8名孩子，當中7人有工作與家庭，1個剛進大學。然而婆婆丈夫離世不足一個月，子女就以無人有能力照顧為由，把有神經痛、只能用拐杖走路的年邁母親送進老人院。努哈蒂妮批評，8個孩子雖然都住得很遠，但送婆婆進老人院的原因根本不合邏輯。

努哈蒂妮表示，婆婆住院這兩年期間非常想念子女，「她總是為孩子們祈禱，祈求孩子永遠健康、受上蒼庇佑，原諒孩子們的所有錯誤」，但從未有任何子女前來探望甚至問候她。

最讓努哈蒂妮痛心的是，除了婆婆從不說任何子女壞話，還有婆婆叮囑她要好好照顧父母，又將所有看護視作子女看待。當談及子女時，婆婆更會眼泛淚光。「她還叫我別稱她阿姨，可以叫她媽媽，希望我有時間來看看她」，讓努哈蒂妮當時幾乎淚崩。當她得知婆婆今年3月在睡夢中離世後，感到非常難過又無能為力，只能替她祈禱。

努哈蒂妮於網上分享婆婆的經歷，引來不少網民留言，「把父母送去老人院並沒有錯，但不去探望就是孩子的錯了」、「早日安息」、「一路安好」。

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責任編輯︰王明芳